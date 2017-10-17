Microsoft IntelliMouse fareye yeniden hayat veriyor

Microsoft’un ilk IntelliMouse faresi bir statü sembolü ve sanki ömür boyu var olacak bir ürün hâline gelmişti. Microsoft IntelliMouse Explorer 3.0’ın üretimini beş yılı aşkın zaman önce sonlandırmış olsa da, bu farenin tutkunları o zamandan beri buldukları ürünleri stokluyorlar. Microsoft şimdi IntelliMouse’un, IntelliMouse Explorer 3.0’ı temel alan modern bir versiyonunu piyasaya sürüyor.

Microsoft Classic IntelliMouse şirketin Surface aksesuarları sayfasında, “Çok yakında” ibaresiyle birlikte yer aldı. Yeni fare ilk versiyonu gibi kabloyla çalışıyor. Microsoft 3200’e varan DPI aralığıyla daha doğru bir izleme sunuyor. Tutkunları IntelliMouse Explorer 3.0’ın DPI aralığını ve simetrik tasarımını çok seviyordu. Bu nedenle Microsoft’un bu eşsiz fareye yeniden hayat vermesi mantıklı bir hareket olarak karşılanabilir.

Yeni IntelliMouse’un ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Bu arada Microsoft’un PS/2 konnektörüne yer verip nostaljide işi iyice ileri götürüp götürmeyeceğini de göreceğiz.