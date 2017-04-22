Microsoft Chromebook ile rekabete girmek için son hazırlıklarını yapıyor

Microsoft’un Windows 10 Cloud adını taşıyan yeni işletim sistemini 2 Mayısta New York’ta düzenleyeceği özel yazılım ve donanım etkinliğinde duyurması bekleniyor. Yazılım devinin bu etkinlikte kendi markasını taşıyan ve Windows 10 Cloud yüklü bir dizüstü bilgisayarı tanıtması öngörülüyor. İşletim sisteminin resmi adının Windows 10 S olabileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor. Şirketin neyi planladığını tam anlamıyla görmek adına 2 Mayısı beklemek gerekiyor. Ancak internete sızan bir dokümana göre, Microsoft Chromebook ile rakip olacak bir cihazı görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Microsoft’un etkinliğinin odak noktasının eğitim olması da bu beklentiyi artırıyor. Eğitim sektörü, Chromebook için en büyük pazarlar arasında yer alıyor. Windows Central sitesinde yayınlanan doküman ise Windows 10 Cloud performansı için gereken minimum donanım özelliklerini ortaya çıkarıyor. İşletim sistemini çalıştıran cihazların 10 saatten uzun bir pil ömrü sunmasını amaçlayan Microsoft, böylelikle öğrencilere prizlerden uzak bir hayat vadetmeyi planlıyor. Şirketin Windows 10 Cloud için belirlediği bileşen listesinin devamı ise şu şekilde: Dört çekirdekli işlemci (Celeron veya daha yüksek), 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı (64-bit işlemci için 64 GB), 40 WHr’den büyük pil, depolama için hızlı eMMC veya SSD disk, opsiyonel kalem ve dokunma desteği.

Microsoft’un elinde dizüstü bilgisayarların pil ömrünü artırmak için önemli bir araç bulunuyor. Şirketin arka planda çalışan uygulamalarda güç kesintisi yapma özelliğini eylül ayında yayınlanacak Windows 10 güncellemesiyle kullanıma sunması bekleniyor. Şirket hâli hazıda özelliğin testlerini sürdürüyor.

Microsoft Chromebook ile nasıl rekabet edeceğini 2 Mayısta gösterebilir

Chromebook’lar PC pazarında son zamanlarda yaşanan hareketliliğin nedenleri arasında değerlendiriliyor. Microsoft, 2 Mayıstaki etkinliğinde Chromebook’lara rakip bir cihaz çıkarırsa bu değerlendirmeyi üstü kapalı da olsa doğrulamış olacak.