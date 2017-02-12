Microsoft Build 2017 biletleri 14 Şubatta satışa çıkıyor

Microsoft, bu yıl mayıs ayında düzenleyeceği Build geliştirici konferansı için bilet kayıtlarının çok yakında başlayacağını açıkladı.

Medya kuruluşlarına gönderilen bir e-posta iletisinde şirket, Microsoft Build için genel kayıt sürecinin 14 Şubat 2017 günü, Türkiye saatiyle akşam saat 8’de başlayacağını duyurdu. Geleneksel geliştirici konferansı 10-12 Mayıs tarihleri arasında, ABD’nin Seattle şehrinde bulunan Washington State Convention Center binasında düzenlenecek. Bu etkinlik medya mensupları, geliştiriciler ve Microsoft’un geleceğe dair vizyonu ve yönünü merak eden herkese açık olacak.

Kayıtlar açıldığında, ilgilenen kişiler Microsoft’un Build web sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecekler. Geçen yılın konferansının biletleri sadece bir dakika gibi kısa sürede tükenmiş ve bir rekor kırılmıştı. Daha önceki yıl ise Microsoft tüm biletleri sadece 20 dakika civarında bir sürede satmıştı. Bilet fiyatları geçen yıl 2 bin 95 dolardan 2 bin 195 dolara yükselmiş olsa da, geliştiriciler etkinliğe katılmak için epey hevesli olduklarını belli etmişti.

Geliştiricilerin bilet satın almak için bekleme listelerine kayıt olmaları gerekiyor. Bu yılın etkinliğinin bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Etkinliğe katılamayanlar için şirket, açılış toplantısını canlı olarak yayınlayacak. Bu sayede bilet satın alma fırsatı bulamayanlar veya bütçesi uygun olmayanlar da Microsoft’un paylaşacağı vizyonu ve yenilikleri gerçek zamanlı olarak takip etme fırsatı bulacak.

Bu arada Windows 10 Creators Update güncellemesi de, önemli yeniliklerle ve eklentilerle birlikte Microsoft Build 2017 etkinliğinden birkaç hafta önce, nisan ayında yayınlanacak.