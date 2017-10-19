Microsoft ARM tabanlı bilgisayarların pil ömrüyle fark yaratmasını bekliyor

Microsoft ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlara ilişkin planlarını geçtiğimiz yılın sonunda açıklamıştı. Şirket yeni cihazların Qualcomm Snapdragon 835 işlemci taşıyacağını ve Windows 10’a yerleştirilecek bir emülatör sayesinde masaüstü Windows uygulamalarını çalıştırabileceğini de duyurmuştu. Qualcomm söz konusu cihazların 2017 sona ermeden piyasaya çıkacağını açıklasa da, uzun bir süredir sessizliğini koruyor. Asus, HP ve Lenovo gibi üreticilerin hepsi ARM tabanlı dizüstü bilgisayar üretmek için hazırlık yapıyor. Söz konusu cihazlarda fark yaratacak unsur ise pil ömrü olacak gibi görünüyor.

Microsoft ve Qualcomm, Qualcomm’un Hong Kong’da gerçekleştirdiği etkinlikte ARM tabanlı dizüstü bilgisayarlardan neler beklenebileceği konusunda bazı ipuçları verdi. Trusted Reviews sitesinde yer alan habere göre, Qualcomm cihazları aralık ayında piyasaya sürme hedefinden hâlâ vazgeçmiş değil. Microsoft ise bir günden uzun pil ömrü vaadinde bulunuyor. Pil ömrü konusundaki performansın beklentilerinin ötesinde olduğunu belirtti. Geliştiriciler için yüksek bir çıta koyduklarını ve bunun üstüne çıktıklarını söyleyen Microsoft program müdürü Pete Bernard, kendisinin ARM tabanlı bir dizüstü bilgisayar kullandığını ve cihazı sadece iki günde bir kez şarj etmesinin yeterli olduğunu dile getirdi.

Bernard, ARM tabanlı cihazların dizüstü bilgisayar pazarında oyunun kurallarını değiştirebileceğini belirtti. Eğer bu iddia doğruysa Microsoft, Windows RT’nin yaşattığı fiyaskoyu telafi edebilir. Microsoft ARM tabanlı Windows RT cihazlarda da uzun pil ömrü vadetmiş, ancak bu vaadi gerçekleştirememişti. RT şirket adına genel olarak kafa karıştırıcı ve karmaşık bir deneyim olmuş, ancak işletim sisteminde masaüstü uygulamaları çalıştırılamamıştı. Microsoft bundan böyle bu sorunları yaşamak istemiyor gibi görünüyor.

Microsoft ARM tabanlı dizüstü bilgisayarlara ilişkin planının detaylarını açıklamadı

Microsoft ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlara ilişkin planın detaylarını hâlâ açıklamış değil. Cihazlardaki masaüstü uygulamaların performansına ilişkin şimdilik bir ipucu verilmezken, duyurunun ardından geçen 1 yılda şirketin bu konuda önemli mesafe kaydetmiş olduğu düşünülüyor.