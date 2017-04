Kablosuz aksesuarlar giderek daha fazla tercih edilir hâle geliyor. Öyle ki, masaüstü sistemlerde bile fare veya klavye gibi çevresel arabirim cihazlarının kablolu yerine kablosuz olarak tercih edildiğini daha sık görmeye başladık. Öte yandan multimedya odaklı PC veya sistemlerde de kablosuz aksesuarlar işleri oldukça kolaylaştırıyor. Microsoft’un Türkiye’de de nihayet satmaya başladı All-in-One Media Keyboard, sadece kablosuz klavye sunmakla kalmıyor, aynı zamanda barındırdığı izleme dörtgeni sayesinde fare ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Böylelikle tüm veri veya komut girişini tek bir aygıttan, kablosuz olarak yapmayı sağlıyor. Bir süredir deneyimlediğimiz bu multimedya klavyesiyle ilgili detayları Microsoft All in One Media Klavye incelememizde bulabilirsiniz.

AiO Media Keyboard oldukça hafif, buna karşın epey sağlam olduğu hissedilen bir aksesuar. Microsoft’un dikkat çektiği gibi, sıvı dökülmelerine karşı da dayanıklı bir yapısı var. Yani, bu klavyeyi suyun altına sokup yıkayamaz veya su dolu bir kaba batırıp çıkaramazsınız. Ancak klavyenin üstüne çay veya kahve döküldüğünde, klavyenin tuşları ve izleme dörtgeni düzgün şekilde çalışmaya devam edecektir. Mat siyah renkli yüzeye sahip olması sayesinde parmak izi veya tozu fazla göstermiyor. Siyah renk, sahip olabileceğiniz tek seçenek; halbuki rakip başka ürünlerde farklı renk seçeneklerini de görmüyor değiliz.

Bu klavye kablosuz bağlantı özelliğine sahip olsa da, bir Bluetooth klavye değil. Kendisiyle birlikte gelen küçük bir USB aygıtının bilgisayarın veya bağlanacak diğer cihazın USB girişine takılması gerekiyor. Bu USB aygıtı cihazın arkasında bulunan pil yuvasında, manyetik kuvvetle klavye gövdesine tutularak muhafaza ediliyor. Klavye iki adet AAA boyutlu pil ile çalışıyor, bunlar da kutudan çıkıyor. Pil kapağını baş parmağınızla açabilirsiniz. Bazı klavyelerin pil kapağının açılması için tırnağın, madeni paranın veya sivri bir cismin gerektiğini düşündüğümüzde bunu beğeniyle karşılamamak mümkün değil. Ayrıca sağ tarafına yerleştirilmiş fiziksel açma/kapatma düğmesi sayesinde kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutarak pilden tasarruf edebilirsiniz.

Aksesuarın sol tarafı klavyeye ayrılmış. Burada tam takım Türkçe QWERTY klavyeyi görüyoruz. Aynı zamanda Windows tuşu, en üst tarafta da fonksiyon tuşları bulunuyor. Klavye takımının en solunda sol fare tıklama tuşuyla ses kontrolleri bulunuyor. Sağ tarafta ise izleme dörtgenini görüyoruz. İzleme dörtgeninin üstünde de Windows Gezgini, Groove Müzik gibi uygulamaları açmayı sağlayan kısayol tuşları bulunuyor. Klavye tuşlarının derinliği az sayılmaz, ancak sertlik derecesi düşük. Yazı yazmak pek zor olmuyor, ancak tuş alanları biraz daha fazla olsa, yazı yazmak çok daha rahat olabilirdi. Ayrıca tuşlar arasında fazla boşluk da bırakılmamış. Microsoft, fazla alan kaplamayan, buna rağmen tüm işlevleri bir arada sunan bir klavye tasarlamak istemiş olmalı.

Klavye ve izleme dörtgeninin dizilimi, AiO Media Keyboard’un daha çok sağ elini kullananlara hitap eden bir cihaz olduğunu gösteriyor. Bu durum, solakların hoşuna gitmeyecektir. İzleme dörtgeninden bahsedecek olursak, yeterli alana sahip olan bu bölümün tepkileri gayet iyi ve hızlı. Bir fareye ihtiyaç duymadan, fare ile gerçekleştirdiğiniz tüm işleri bu izleme dörtgeniyle rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu bölüm çeşitli hareketleri de destekliyor. İki parmakla tıklatarak sağ tıklama, iki parmakla dokunup aşağı veya yukarı kaydırarak aşağı ya da yukarı sürükleme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada iki parmakla kıstırarak yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemleri de yerine getiriliyor. Bu arada izleme dörtgeninin alt bölümünde sağ ve sol tıklama alanları da bulunuyor. Yukarıda belirttiğimiz gibi, sol üst köşede fiziksel sol tıklama tuşu bulunuyor. Bu tuş özellikle dosyaları veya pencereleri sürükleyip bırakırken epey kullanışlı oluyor.

Windows 10 desteğine sahip olan bu klavyenin üst kısmında yer alan fonksiyon tuşları sayesinde standart Windows 10 hareketlerini kontrol edebilirsiniz. Bu, özelikle dokunmatik ekranın yakınında olmadığınız zamanlarda işlerinizi kolaylaştıracaktır. Windows 10 hareketlerinin yanı sıra, rakam tuşlarının üstüne yerleştirilmiş çeşitli kısayol tuşları bulunuyor. Bilgisayarı uyku moduna sokma, arama, paylaşma, denetim masasını açma, tüm pencereleri küçültme, çıkış tercihlerini açma ve uygulamaları başlatma gibi işleri bu tuşlar yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz. Öte yandan bu tuşlar özelleştirilebilir, bunun için Microsoft’un web sitesinden özel bir uygulamayı indirmeniz gerekiyor.

Eğer bu klavye-izleme dörtgeni kombinasyonu ürünü masaüstü bilgisayarınızla kullanmayı düşünüyorsanız, mevcut hâliyle işinizi fazlasıyla görecektir. Ancak oturma odasında, multimedya bilgisayarınızı uzaktan kontrol etmek için kullanmayı planlıyorsanız, arka aydınlatmasının olmaması sizi biraz üzebilir. Eğer arka aydınlatma olsaydı, karanlıkta film izlerken veya dosyalarınızı karıştırırken daha rahat etmeniz mümkün olabilirdi. Aslında klavyeye bakmadan da yazı yazmak mümkün, bu nedenle arka aydınlatmaya işiniz çok düşmeyebilir, ancak söz konusu özel kontrolleri kullanmak olduğunda ki, bu klavyeyi farklı kılan en önemli unsurlardan bir tanesi bu, arka aydınlatma işleri daha da rahatlatabilirdi.

Bu arada söz oturma odasından açılmışken, Microsoft All-in-One Media Keyboard, USB HID destekli bazı Smart TV ve oyun konsollarıyla da kullanılabiliyor. Örneğin bir Xbox One oyun konsolunuz varsa, bu klavye ile oyun konsolunun menüleri arasında rahatlıkla gezinebilir, oyun dışındaki uygulamaları veya medya kontrollerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Smart TV’nizi bir klavye veya fareyle daha rahat şekilde kontrol etmek istiyorsanız, AiO Media Keyboard mantıklı bir seçim gibi görünüyor.

Eğer masaüstü veya dizüstü bilgisayarınız için bir klavye arıyorsanız, tercihinizi sadece klavye özelliğine odaklanan ve mümkünse Bluetooth bağlantısına sahip seçeneklere yöneltmeniz uygun olacaktır. Microsoft All-in-One Keyboard daha çok oturma odasına özel multimedya PC’leriyle, Smart TV’lerle veya oyun konsollarıyla kullanım için elverişli, pratik bir çözüm. Her ne olursa olsun, Microsoft’un hakkını vermek gerekiyor. Sağlam, klavye kullanırken başa sık gelen sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı, ek tuşlarla ve özelleştirme imkanıyla işlevselliği ve verimliliği artıran, gerçek anlamda multimedya odaklı bir klavye geliştirmiş.