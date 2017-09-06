Jay-Z’nin sahibi olduğu çevrim içi müzik servisi Tidal için son birkaç ay pek de kolay geçmedi. Rap yıldızı Kanye West ile yollarını gürültülü biçimde ayıran şirket, iki yıl içindeki üçüncü CEO’sunu bulmaya uğramak zorunda kalmıştı. Rekabette ayakta kalmaya çalışan servis, bunun için kurumsal ortaklıklara büyük önem veriyor. Bu doğrultuda Tidal’ın iş ortakları arasına son katılan şirket Mercedes-Benz oldu. Mercedes-Benz Tidal HiFi aboneliğini 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sunacak.

2018’den itibaren Mercedes’in araç içi otomasyon ve eğlence platformu Me’ye üye olanlar, Tidal HiFi servisine 12 ay boyunca ücretsiz olarak abone olabilecek. Bu sürenin tamamlanmasının ardından kullanıcıların hesapları, standart ücretli hesaplara dönüşecek.

Mercedes-Benz’in pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Dr. Jens Thiemer, Tidal ile yaptıkları işbirliğini şu sözlerle değerlendirdi: “Tidal ile işbirliğimiz sayesinde Mercedes Me ile sunduğumuz yaşam tarzı seçeneklerini artırıyoruz ve özel bir deneyim sunuyoruz. Müşterilerimiz hem evde hem de hareket hâlindeyken diledikleri gibi müzik dinleyebilecek. Bu işbirliğiyle müşterilerimize sanatçılara ulaşmaları veya onları canlı deneyimleyebilmeleri için özel fırsatlar sunuyoruz.”

Mercedes-Benz Tidal ile birlikte konser düzenleyecek

İki şirket, 15 Eylül’de Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilecek Me Convention kapsamında özel bir konser de gerçekleştirecek. Konserde hangi isimlerin sahne alacağı henüz bilinmiyor. Biletler ise Me Convention uygulaması üzerinden temin edilebiliyor.