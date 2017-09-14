Son dönemin dikkat çeken akıllı telefon üreticilerinden biri olan Meizu, yeni akıllı telefonunu tanıtacağı tarihi açıkladı. Meizu M6 adını taşıyan telefon, 20 Eylül’de düzenlenecek etkinlikte gün yüzüne çıkacak.

Meizu etkinliğin tarihini Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Etkinlik afişinde M6 dışında bir ürünün adı geçmemesi, başka bir ürünün daha tanıtılması ihtimalini aşağıya çekiyor. Ancak bu ihtimalin tamamen devre dışı kalmadığını söylemek gerekiyor.

Etkinlik afişi, M6 ile ilgili bir ipucu vermiyor. Ancak internete sızan ve telefona ait olduğu iddia edilen iki fotoğraf, uygun fiyatlı M6 hakkında daha fazla fikir edinmeyi sağlıyor. Sızan fotoğraflar, M6’nın selefi Meizu M5’e olan benzerliği dikkat çekiyor.

Ekran çerçeveleri pek de ince görünmeyen M6’nın ekranının altında şirketin çok fonksiyonel mBack tuşu bulunuyor. 5.2 inç ekranın HD çözünürlüğe ve 16:9 görüntü oranına sahip olduğu söyleniyor.

Meizu M6 MediaTek işlemciyle gelecek

Akıllı telefonun kalbinde sekiz çekirdekli, 64-bit, 1.5 GHz MediaTek MT6750 işlemcinin bulunacağı söyleniyor. Kaynaklar bu işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanının eşlik edeceğini iddia ediyor. Akıllı telefonun kutusundan Android Nougat işletim sistemi ve Flyme 6 kullanıcı arayüzüyle çıkması bekleniyor.