Medium Partner Program adını taşıyan Netflix tarzı abonelik modelini geçtiğimiz mart ayında duyurmuştu. Söz konusu program; üyelere bazı özel yazılara, çevrimdışı okuma listesine ve reklamsız bir deneyime erişebiliyordu. Programın beta süreci ağustos ayında tamamlanmış ve The New York Times, Bloomberg ve Rolling Stone gibi büyük yayıncılar da programa katılmıştı.

Medium CEO’su Ev Williams, yayınladığı yazıyla dileyen her yayıncı veya yazarın işbirliği programına dahil olabileceğini açıkladı. Williams böylelikle ücret duvarını ve liyakat tabanlı ödül sistemini demokratikleştirmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

Yola “Kelimeler Önemlidir” sloganıyla devam eden Medium, kendisini anlamlı içeriklerin dikkat çeken içeriklerin önünde olduğu bir yer olarak konumlandırmayı seçmişti. Medium Partner Program ile içerik sahiplerine para ödemeyi ve işini nakte çevirmeyi amaçlıyor. Williams şirket olarak “Dikkat=Para” paradigmasını kırmayı istediklerini ve bilinçli seçimleri ödüllendirecek bir sistem oluşturmayı hedeflediklerinin altını bir kez daha çizdi.

Medium Partner Program ile çevrimiçi yayıncılığı değiştirebilir mi?

Williams, reklamları kaldırarak okuyuculara ve faturalarını ödemek zorunda kalan içerik sahiplerine hizmet etmek arasında tercih yapmaktan kurtulacaklarını belirtti. Medium Partner Program ile hem yayıncıların hem de yazarların sorunlarına son bulmayı amaçlasa da, bu programın başarıya ulaşacağı konusunda temkinli bir tavır takınmak gerekiyor.