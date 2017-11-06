Meditasyon: Zihninizi yöneterek stresinizi azaltın, mutluluğunuzu arttırın

Büyük şehirlerde yaşayanların en büyük sıkıntısı iş yoğunluğu, şehrin kalabalığı ve trafiği derken hayatlarının büyük bir kısmını stres altında geçirmesidir. Bu stresten uzaklaşmanın yollarını arayanlar kendilerini ya spora ya da hafta sonunu daha sakin geçirecekleri yakın mesafedeki yerlere kaçmakta bulurlar. Bu alternatiflere bir örnek olarak nefes, uyku ve stres egzersizi uygulaması olan “Meditasyon” verilebilir. Detaylı incelemesini yazımızda bulacağınız bu uygulama ile duygu kontrolü, uykuya hazırlık, konsantrasyon ya da dinlenmek için zihninizi kontrol etmeyi öğreniyorsunuz. Nasıl mı? Gelin uygulamaya birlikte bakalım.

Türkiye’nin ilk ve tek meditasyon uygulaması olan Meditasyon’u iOS veya android cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Meditasyona başlayabilmek için giriş yapmaya ihtiyacınız bulunuyor. Uygulamaya kayıt olarak giriş yapabileceğiniz gibi isterseniz Facebook kullanıcı bilgilerinizle de giriş yapabilirsiniz. Uygulama sadece 1 hafta ücretsiz olarak sunuluyor, sonrası için aylık 11,99 TL gibi bir bedel ödemeniz gerekiyor. Yıllık Premium paketin ücreti 89,99 TL, ömür boyu üyelik ise 199,99 TL gibi bir fiyattan sizlere sunuluyor.

Giriş işlemini tamamladıktan sonra hemen ilk meditasyonunuza başlayabileceğiniz gibi “Daha Sonra Yapacağım” butonuna tıklayarak menüye geçiş yapabilirsiniz. İlk meditasyon 5 dakika olarak belirlenmiş. Bu meditasyonu çevrimdışı da dinleyebilmek için sağ üst köşede bulunan indir butonuna tıklamanız yeterli. Ancak bunun için Premium üye olmanız şart. Beğendiğiniz meditasyonları sağ üst köşede yer alan kalp butonuna tıklayarak favori olarak tanımlayabilir, daha sonra bu meditasyonlara anasayfadan kolayca erişebilirsiniz.

AnaSayfa’da “Devam Et” kısmında yarım bıraktığınız meditasyonlara kolayca erişebilirsiniz. Favoriler başlığı altında daha önce beğendiğiniz meditasyonları bulabilirsiniz. Ayrıca bu menüde “Şu Ana Özel, En Çok Dinlenenler, Popüler” gibi başlıklar bulunuyor. Ayrıca bu menüde şu anda kaç kişinin meditasyon yaptığı bilgisi de sizlerle paylaşılıyor.

En alt menülerde yer alan bir diğer kısım Programlar. Bu bölüm “Kategoriler ve Koleksiyonlar” olarak ikiye ayrılmış. Kategoriler kısmında “Meditasyon, Duygularını Yönet, Sağlığına Odaklan ve Performansını Arttır” gibi başlıklar altında meditasyon yapmanın nasıl bir deneyim olduğunu hızlıca anlamanızı sağlayacak nefes alıştırmalarından tutun da duygu kontrolü, uykuya hazırlık gibi meditasyonlar sizleri bekliyor. Koleksiyonlar başlığı altında ise çocuklarınızın zihin sağlığına destek olabileceğiniz “Çocuklar İçin” bölümü, daha fazla bireysel zaman geçireceğiniz “Az yönlendirmeliler” bölümü, son olarak da özel günlerde çekilen tek meditasyonları dinleyebileceğiniz “Özel Günler” bölümü bulunuyor.

Alt menüde yer alan “Hemen Başla” bölümünde ise farklı başlıklar altında tüm meditasyonları bulabileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Bu uygulamada yer alan meditasyon programları International Yoga Allience üyesi Deniz Bağan tarafından seslendirilmiş. Bireyi sakinleştiren, konsantrasyonu en iyi şekilde sağlayacakları ve onları derinlemesine dinlendiren arka plan sesleri ise özel olarak stüdyoda hazırlanmış.

Sayaç bölümünde ise meditasyon zamanınızı 5, 10 ya da 20 dakika olarak önceden tanımlanmış sürelerde ayarlayabileceğiniz veya kendi meditasyon sürenizi kendinizin oluşturacağınız bölüm bulunuyor. Meditasyon sırasında dinleyeceğiniz müziği de yine bu menüden değiştirebiliyorsunuz. Sayacı başlat dediğinizde seçtiğiniz müziği belirlediğiniz süre için herhangi bir komut almadan dinleyerek bireysel meditasyonunuzu yapabiliyorsunuz. Veya aynı süre için nefes egzersizi başlatabiliyorsunuz.

Kişisel bilgilerinize ise sol üst kısımda yer alan profil fotoğrafınıza tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu menüden bir sonraki meditasyon saatinizi bir anımsatıcı kurarak bildirim olarak alabileceğiniz gibi, meditasyon hakkında kısa bilgiler bulabilirken, o zamana kadar ne kadar meditasyon yaptığınız bilgisine ulaşabilirsiniz. Ayrıca sıkça sorulan sorular ve iletişim kısmı da yine bu menü altında verilmiş.

İster meditasyon uzmanı eşliğinde isterseniz de kendi kendinize yapacağınız meditasyon programları ile duygularınızı yöneterek stres, uyku düzensizliği veya konsantrasyon bozukluğu gibi problemlerinizi çözmeniz mümkün. Ne zaman ihtiyacınız olursa iOS 8.0 ve üzeri cihazlarınız için uygulamayı buradan, Android 4.1 ve üzeri cihazlarınız için uygulamayı buradan indirebilirsiniz.