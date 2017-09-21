Lojistik şirketi Matternet otonom drone kullanarak İsviçre’deki sağlık merkezlerinin arasında kan testi gibi laboratuvar örnekleri taşıyacak. Şirket bu doğrultudaki operasyonlarına önümüzdeki ay başlayacak. 2018’den itibaren oluşturulan ağa daha fazla sağlık merkezi dahil edilecek. Matternet’ten yapılan açıklamada, otonom drone’lar sayesinde tıbbi unsurların 30 dakika içinde hastaneler arasında taşınabileceği belirtildi.

Matternet’in merkezi, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Menlo Park şehrinde yer alıyor. Şirket, geçtiğimiz mart ayında otonom drone’unu İsviçre’nin nüfus bakımından yoğun bölgelerinin üzerinde uçurmak için gerekli izinleri almıştı.

Matternet şimdi de “Matternet Station” adını verdiği paket teslim istasyonunu kurdu. Binaların çatılarına veya yere kurulabilen istasyon, 2 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Beyaz renkli Matternet Station, füturistik bir posta kutusu gibi görünüyor.

Matternet drone ağını İsviçre’nin posta teşkilatı Swiss Post’un desteğiyle oluşturdu. Söz konusu ağ, nüfus yoğunluğu fazla şehirlerin üzerinde işleyecek olması ve “test” etiketi taşımaması nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Daha önce İsviçre’nin Lugano şehrinde yer alan iki hastane, Matternet’in drone’unu test etmiş ve laboratuvar örnekleri taşımıştı. Matternet oluşturacağı ağın 2018’in başları itibarıyla düzenli biçimde hizmet vermesini planlıyor.

The Verge sitesine konuşan Matternet CEO’su Andreas Raptopoulos, teşhiste kullanılacak bazı unsurların kimi zaman çok hızlı biçimde taşınması gerektiğini hatırlattı. Hastanelerin bunun için kurye beklediklerini veya kimi zaman taksi tuttuklarını söyleyen Raptopoulos, oluşturdukları ağın bu tarz durumları ortadan kaldıracağını belirtti.

Kullanıcılar bir uygulama üzerinden sisteme sevkiyat detaylarını girecek. Ardından teslim edilecek unsurlar istasyonda taşıma kutusuna yerleştirilecek. Bunun ardından da drone’a yükleme yapılacak. Matternet’in drone’ları hâli hazırda 2 kilogram yük taşıyabiliyor. Paketin iletildiği noktadaki alıcılar ise bir QR kodunu taratarak paketlerini teslim alabiliyor.

Drone indikten sonra bataryasını da çıkarıyor. Böylelikle şarjını koruma altına almış oluyor. Matternet otonom drone, hava koşullarına bağlı olarak 20 kilometre uzaklığa gidebiliyor. İnsansız hava aracının hızı ise 70 kilometreye kadar yükseliyor. Matternet ilk etapta her ağda bir veya iki drone’un çalışmasını planlıyor. Daha sonra ise bu sayının yukarıya çıkarılması amaçlanıyor.

Matternet otonom drone ağını başka ülkelere de taşımayı planlıyor

Matternet otonom drone ağını başka ülkelere de taşımayı planlıyor. Şirket İsviçre’deki operasyonu oturttuktan sonra Almanya ve Birleşik Krallık’ta da hizmet vermek istiyor.