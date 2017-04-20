Mastercard parmak izi tarayıcısı barındıran kredi kartı geliştirdi

Mobil ödeme yöntemlerinin kullanımı her geçen gün artıyor. Artık sadece parmak izini taratarak satın alınan bir ürün veya servisin parası ödenebiliyor. Mastercard parmak izi tarayıcısı barındıran bir kredi kartıyla giderek yaygınlaşan teknolojiye farklı bir açıdan yaklaşıyor. Normal kredi kartlarından daha kalın olmayan bu kart, kullanıcıların ödemelerini PIN kodu girmeden ya da imza atmadan yapabilmelerini sağlıyor.

Mastercard tarafından yapılan açıklamada kartın mevcut çip okuyabilen terminallerde kullanılabileceği belirtildi. Hâli hazırda Güney Afrika’da devam eden testlerin önümüzdeki aylarda Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesine de taşınması planlanıyor. Parmak izi tarayıcısı barındıran kredi kartlarının 2017 sona ermeden tüm dünyada dağıtıma çıkması hedefleniyor. Mastercard’ın güvenlik şefi Ajay Bhalla, yeni kartla müşterilerine ekstra kolaylık ve güvenlik sağlayacaklarını dile getirdi.

Bhalla, parmak izinin “çalınamayan veya kopyalanamayan bir şey” olduğunu söylese de, bu sözleri “yüzde 100 doğru” şeklinde nitelemek pek mümkün değil. Artık parmak izleri telefon, tablet ve bilgisayarlarda saklandığı için bu izleri çalmak veya kopyalamak da kolaylaşıyor. Parmak izinin PIN kodu gibi değiştirilemediğini de hatırlatmakta fayda var.

Yine de, bazı güvenlik uzmanları hâlâ parmak izinin PIN kodlarına kıyasla daha güvenli olduğuna inanıyor. “Chip & PIN” yönteminde PIN’in zayıf halka olduğunu söyleyen araştırmacı Karsten Nohl, parmak izlerinin insanları kötü ve korumasız şifreler kullanmaktan alıkoyacağını belirtti.

Mastercard parmak izi tarayıcısı taşıyan kartlar için başvuruları kayıt merkezlerinde alacak

Parmak izi tarayıcısı barındıran kartların başvuruları, banka şubelerinde ve bankaların kuracağı özel kayıt merkezlerinde alınacak. Bu merkezlerde kullanıcıların parmak izleri taranacak ve sonrasında karta aktarılacak. Veriler kartta şifrelenmiş biçimde saklanacak. Kullanıcılar iki parmak izlerini kartta tutabilecek.