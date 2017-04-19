Mark Zuckerberg Facebook cinayetinin kurbanının ailesine başsağlığı diledi

Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, şirketinin geleneksel geliştirici konferansı F8’in açılış etkinliğinde her zaman olduğu gibi sahnedeydi. Zuckerberg konuşmasında geçen pazar günü yaşanan ve kamuoyunda “Facebook cinayeti” olarak anılan olayın kurbanını anmayı ihmal etmedi.

ABD’nin Cleveland şehrinde yaşayan 37 yaşındaki Steve Stephens isimli katil zanlısı, 74 yaşındaki Robert Godwin’i öldürdüğü anın videosunu Facebook üzerinden paylaşmıştı. Stephens, olayın ardından sosyal ağda bir canlı yayın da gerçekleştirmişti. Konuşmasında Robert Godwin’i ismini vererek anan Zuckerberg, Godwin’in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Zuckerberg’in konuşmasından kısa bir süre önce ise katil zanlısı Steve Stephens’ın polisten kaçarken intihar ettiği açıklanmıştı. Cleveland’ın bulunduğu Ohio eyaletinin komşusu Pennsylvania’ya geçen katil zanlısı, yolun sonuna geldiği anlaşılınca yaşamına son verme yoluna gitmişti.

Mark Zuckerberg: Bu tarz olayların tekrarlanmasını önlemek için çok çalışmamız gerek

Facebook CEO’su, Cleveland’dakine benzer bir trajedinin tekrarlanması için kendilerine düşen görevler olduğunu ve çok çalışmaları gerektiğini belirtti. Daha önce Facebook tarafından yapılan açıklamada da videoların kaldırılması konusunda yavaş davranıldığı kabul edilmiş ve şikayet değerlendirme süreçlerinin hızlandırılması için söz verilmişti.