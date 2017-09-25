Apple‘ın ilk kez haziran ayındaki WWDC 2017 etkinliğinde gösteriminini yaptığı masaüstü işletim sistemi macOS High Sierra’nın 25 Eylül’de yayınlanacağı, iki hafta önceki iPhone 8 etkinliğinde açıklanmıştı. Apple, beklendiği şekilde macOS High Sierra güncellemesini yayınladı.

Apple, macOS High Sierra için “Mac’in gelecekteki inovasyonlarının önünü açan yeni çekirdek depolama, video ve grafik teknolojilerini sunan, dünyanın en gelişmiş masaüstü işletim sistemi” nitelendirmesini yapmıştı. Gerçekten de macOS High Sierra tamamen yeni bir dosya sistemi, High-Efficiency Video Coding (HEVC) desteği ve yapay zeka teknolojisinden sanal gerçeklik içerikleri oluşturmaya kadar birçok grafiksel unsura destek veren Apple’ın gelişmiş grafik teknolojisi Metal’in bir güncellemesini sunuyor. macOS High Sierra’da Fotoğraflar, Safari ve Mail dahil, Mac kullanıcılarının her gün kullandıkları uygulamalarda yapılan bir dizi iyileştirme de bulunuyor.

macOS High Sierra hangi cihazlara yüklenebilir?

2010 ortasında veya sonrasında piyasaya çıkan tüm Mac’lerle uyumludur. 2009 sonunda piyasa çıkan MacBook ve iMac bilgisayarlarla da uyumludur.

Güncelleme için gerekli olan kurulum dosyasını Mac App Store’dan, bu bağlantı aracılığıyla indirebilirsiniz.

macOS High Sierra yenilikleri

macOS High Sierra ile gelen yenilikler aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir:

Apple Dosya Sistemi (APFS)

Apple Dosya Sistemi (APFS), Apple’ın belirttiğine göre, daha iyi veri performansı, güvenliği ve güvenilirliği sunuyor ve gelecekteki depolama inovasyonları için bir temel sağlıyor. Günümüzün devasa depolama teknolojileri için optimize edilmiş, gelişmiş bir mimari olan APFS dosya ve dizinlerin kopyalanması gibi sık kullanılan işlemleri anında yapıyor, verilerin güç kesintilerinden ve sistem çökmelerinden korunmasına yardımcı oluyor ve yerleşik şifrelemeyle dosyaları güvende ve güvenli tutuyor. macOS High Sierra önceden biçimlendirilmiş HFS sürücüleri ve verileriyle eksiksiz bir okuma-yazma uyumluluğunu da koruyor ve depolama teknolojisinde gelecekte yapılan geliştirmelere uyum gösterecek bir tasarıma sahip.

High-Efficiency Video Coding

Sektör standardı HEVC (H.265) desteği, 4K video dosyalarının inanılmaz bir kaliteyle yayınlanmasını ve oynatılmasını sağlarken mevcut H.264 standardına göre yüzde 40’a kadar daha az yer kaplıyor. HEVC sayesinde Apple, daha önce yalnızca HD yayınının mümkün olduğu ağlarda yüksek kaliteli video yayınını olanaklı kılarken yeni iMac ve MacBook Pro’daki donanım hızlandırması inanılmaz hızlı ve verimli HEVC kodlama ve düzenleme olanağı sunuyor.

Metal 2

Apple’a göre Metal, Mac’teki GPU gücünden yararlanmanın en hızlı ve verimli yolu. Metal 2, geliştiricilerin uygulamalarını hızlandırmalarına yardımcı olan iyileştirilmiş bir API ve gelişmiş performans sunuyor. Konuşma tanıma, doğal dil işleme ve bilgisayarla görüde kullanılan yapay zeka teknolojileri için destek sağlıyor. Thunderbolt 3 ve Metal 2’nin birleşimi en yüksek performans isteyen kullanıcıların güçlü harici GPU’lara erişmesine olanak veriyor. External Graphics Developer Kit geliştiricilere uygulamalarını optimize etmek için ihtiyaç duydukları tüm donanım ve yazılımları veriyor.

Fotoğraflar

macOS High Sierra’daki Fotoğraflar uygulamasına albümleri ve düzenleme araçlarını sunan ve her zaman açık yeni bir kenar çubuğu eklendi. Yeniden tasarlanan Düzen görünümü hassas renk ve kontrast ayarları için Eğriler ve tanımlı bir renk paletinde ayarlamalar yapmak için Seçmeli Renk gibi yeni güçlü araçlar içeriyor. Live Photos artık eğlenceli efektlerle düzenlenebiliyor ve Anılar kullanıcı fotoğraflarını ve videolarını birkaç yeni konu altında düzenliyor. Fotoğraflar artık harici düzenleyicileri destekliyor. Böylece Photoshop, Pixelmator ve diğer uygulamalar doğrudan Fotoğraflar uygulamasının içinden başlatılabiliyor ve düzenlemeler Fotoğraflar arşivine kaydedilebiliyor. Üçüncü taraf proje uzantıları için ilk kez sunulan destek, kullanıcıların Animoto, ifolor, Shutterfly, WhiteWall ve Wix gibi yazdırma ve yayınlama hizmetlerine doğrudan Fotoğraflar uygulamasının içinden erişmesini sağlıyor.

Diğer Uygulama İyileştirmeleri