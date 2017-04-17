Macintosh programları ile geçmişte bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?

İnternet Arşivi web kullanıcıları için epey kullanışlı ve bazen kullanılması kaçınılmaz bir kaynak olma özelliğini taşıyor. Bu servis web sitelerini, dokümanları yedeklemenin yanı sıra bazı tarihi yazılımların kopyalarını da sağlıyor. Ev konsolu ve atari salonu oyunları bunların arasında yer alıyor. Şimdiyse 1980’lerde doğmuş olanların ilgisini çekecek yeni bir koleksiyon bu servise dahil oluyor. İnternet tarayıcınızdan erişebileceğiniz Macintosh programlarının tüm koleksiyonu kullanıcılara sunuluyor.

Site, 1984 ile 1989 arasındaki Macintosh programları için çıkmış olan programların internet tarayıcısı üzerinden çalıştırılabilir versiyonlarını yayınladı. Bu koleksiyon evde, iş yerinde veya okulda bu bilgisayarları kullanarak büyümüş olanlar için bir nostalji gezintisi imkanı sağlıyor. Belirttiğimiz gibi, en güzel tarafı ise bu programları doğrudan internet tarayıcısı üzerinden çalıştırma imkanının bulunması.

Koleksiyon oldukça ilgi çekici ve birçok eski Macintosh kullanıcıları için hatıralarını canlandıracaktır. Dark Castle, Space Invaders, Lode Runner ve Microsoft Flight Simulator gibi birçok ilgi çekici oyun; aynı zamanda MacWrite, MacPaint gibi programlar da listede yer alıyor. Her bir program için doyurucu açıklamalar da yapılıyor.

O zamanlar Macintosh masaüstü bilgisayarlar herkesin ilk seçimi değildi, ancak masaüstü bilgisayarın kitlelerle buluşturulmasında Apple’ın masaüstü bilgisayarları önemli görev gördü. Bu programların veya oyunların her birini açmak, geçmişe bir kapı aralamak gibi olacaktır. Bu sayede geçmişin masaüstü deneyiminin neye benzediği konusunda da fikir sahibi olabilirsiniz.