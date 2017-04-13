Akıllı telefonların yükselişinden bu yana bilgisayar pazarı için işler eskisi gibi yolunda gitmiyor. Gartner tarafından açıklanan son rakamlar, PC pazarındaki gerilemenin devam ettiğini gösteriyor. Pazarın genelinde gerileme yaşansa da, Mac satışları 2017’nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yükseldi.

Gartner’ın rakamlarına göre, Apple yılın ilk çeyreğinde tüm dünyada 4.2 milyon Mac sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu da satışlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 oranında bir artış kaydedildiği anlamına geliyor.

Söz konusu artışı, fazladan satılan 200 bin Mac getirdi. Bu rakam kulağa oldukça düşük gelse de, pazarın genel durumu çerçevesinde Apple için önemli bir başarı olarak nitelenebilir. Mac satışlarındaki artış, Apple’ın PC pazarındaki payını da yüzde 6.3’ten yüzde 6.8’e çıkarttı. Bu artış Apple’ın üretici sıralamasındaki yerini değiştirmedi. Şirket, listenin beşinci sırasındaki yerini koruyor.

Küresel PC pazarının zirvesinde yüzde 19.9 pazar payıyla Lenovo bulunuyor. Lenovo’yu yüzde 19.5 ile HP ve yüzde 15 ile Dell takip ediyor. Listenin dördüncü sırasındaki Asus’un pazar payı ise yüzde 8.3’ten yüzde 7.3’e geriledi. Böylelikle Tayvanlı üretici ve Apple arasındaki fark biraz daha kapanmış oldu.

Mac satışları önümüzdeki dönemde yükselmeye devam edebilir

Mac satışlarındaki bu artış, Apple’ın hamlelerine bağlı olarak önümüzdeki dönemde de devam edebilir. Cupertino merkezli şirket, kısa bir süre önce profesyonellere yönelik yeni bir iMac, yeni bir Mac Pro ve harici bir ekran üzerinde çalıştığının müjdesini vermişti.