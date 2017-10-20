Apple CEO yeni Mac mini’nin yolda olduğunu doğruladı

Mac mini güncellenmeyeli üç yıl oldu. Üç yıl boyunca güncellenmeyen bir ürün fiilen ölmüş demektir ve şirket yoluna devam eder. Ancak söz konusu Apple ürünleriyse, o kadar emin konuşmamak gerekiyor. Buna geçmişten en güzel örnek olarak Mac Pro’yu gösterebiliriz.

Görünüşe göre, Mac mini için de benzer bir durum söz konusu olacak. Bir Apple tutkunu, Mac mini ile ilgili belirsizlikle ilgili olarak doğrudan Apple CEO’su Tim Cook ile iletişime geçmiş. Gönderdiği e-posta iletisinde kolay taşınabilir gövdeli masaüstü bilgisayarın durumunu soruyor.

MacRumors‘ın yayınladığı kullanıcı mesajının Türkçesi aşağıda yer alıyor:

Merhaba Tim,

Mac mini’yi seviyorum, ancak 3 yıldır herhangi bir güncelleme olmadı.

Yakında yeni bir şey görecek miyiz?

Teşekkürler

Kullanıcının şansına, Cook bu mesaja bizzat kendisi cevap veriyor. Apple CEO’su, Mac minin şirketin gelecek planlarında yer aldığını söylerken, herhangi bir detay paylaşmıyor. Cook’un e-posta üzerinden verdiği cevabın Türkçesi de aşağıda yer alıyor:.

Krar,

Mac mini’yi sevdiğin için çok memnun oldum. Biz de onu seviyoruz. Müşterilerimiz Mac mini için birçok yaratıcı ve ilginç kullanım şekilleri buluyor. Her ne kadar şimdi herhangi bir detay paylaşmanın zamanı olmasa da, ileride Mac mini için, ürün serimizin önemli bir parçası olacak bir planlama yapıyoruz.

En iyi dileklerimle,

Tim

Cook’un cevabı daha önce pazarlama şefi Phil Schiller tarafından verilen demeci doğruluyor. Bu yılın başlarında gösterilen Mac Pro’nun ardından Phil Schiller de Mac mini için benzer yorumlarda bulunmuştu. Mac mini’nin yelpazeleri içinde önemli bir ürün olduğunu söylemiş, bunun biraz daha profesyonel kullanıma odaklanan bireysel tüketicilere hitap eden bir ürün olduğunu dile getirmişti.