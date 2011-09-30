Yurtdışından sürekli satın alma haberleri aktarıyoruz. Bir satın alma haberi de ülkemizden verelim. Logo Yazılım, Coretech’i satın alma konusunda niyet anlaşması imzaladığını duyurdu.
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayınlanan özel durum açıklamasında, iş yönetim sistemi, satış, dağıtım ve lojistik sistemleri, karar destek sistemleri, CRM, e-ticaret, iş zekası, mobil uygulamalar ve kurumsal portallar gibi alanlarda faaliyet gösteren Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş.’nin hissedarları arasında, Coretech hisselerinin tamamının satın alması konusunda hukuken bağlayıcılığı olmayan bir niyet anlaşmasının imzalandığı belirtildi. Coretech’e ilişkin hukuki ve mâli inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hisse satış sözleşmesi aşamasına bu yılın sonuna kadar geçilmesi bekleniyor.
İlgili – Bloomberg HT
Karmaşık bir uygulama olsa da Logo muhasebe konusunda oldukça başarılı bence. CRM sektöründe henüz bir başarı sağlayamadı maalesef. Bu anlamda bulut tabanlı sosyal CRM yazılımları daha önde görünüyor. Biz Planports uygulamasını denedik ve kıyasladık, son derece memnun kaldık. Umarım yerli rakipler giderek artar.