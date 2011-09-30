Yurtdışından sürekli satın alma haberleri aktarıyoruz. Bir satın alma haberi de ülkemizden verelim. Logo Yazılım, Coretech’i satın alma konusunda niyet anlaşması imzaladığını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayınlanan özel durum açıklamasında, iş yönetim sistemi, satış, dağıtım ve lojistik sistemleri, karar destek sistemleri, CRM, e-ticaret, iş zekası, mobil uygulamalar ve kurumsal portallar gibi alanlarda faaliyet gösteren Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş.’nin hissedarları arasında, Coretech hisselerinin tamamının satın alması konusunda hukuken bağlayıcılığı olmayan bir niyet anlaşmasının imzalandığı belirtildi. Coretech’e ilişkin hukuki ve mâli inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hisse satış sözleşmesi aşamasına bu yılın sonuna kadar geçilmesi bekleniyor.

İlgili – Bloomberg HT