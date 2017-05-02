Apple’ın 9.7 inç yeni iPad’i dizüstü bilgisayarını bir kenara bırakıp daha hafif bir şeyler taşımak isteyen kullanıcıları da hedefliyor. Logitech de böyle bir cihaza mükemmel arkadaşlık edeceğini düşündüğü yeni bir aksesuar sunuyor. Logitech Slim Folio klavye, iOS tabanlı tablette dizüstü bilgisayardakine benzer şekilde yazı yazma imkanı sağlıyor. Manyetik kilit mekanizması da tableti kullanırken daha fazla esneklik sağlıyor. Etkileyici pil ömründen bahsetmeye gerek bile yok.

Tahmin edebileceğiniz gibi, tam takım QWERTY klavye ve özel olarak atanmış numara tuşları da aksesuarda mevcut. Logitech en tepeye ince bir satır fonksiyon tuşu da eklemiş. Bunlar sayesinde müzik kontrolü, ses, parlaklık ayarları ve navigasyon gerçekleştiriliyor.

Tabii ki, beşinci nesil 9.7 inç iPad’de kuzenleri olan iPad Pro’larda olduğu gibi Smart Connector bulunmuyor. Bu nedenle Logitech bağlantı yöntemi olarak kablosuz bağlantıyı kullanıyor. Bluetooth bağlantısının işini iyi şekilde yapacağını söyleyebiliriz. Yine de, Slim Folio Keyboard Case’in kendi güç kaynağına ihtiyacı bulunuyor, bunu da bir dizi disk pille sağlıyor.

Piller tahmin edebileceğiniz üzere kullanıcılar tarafından değiştirilebiliyor, ancak pil değiştirmeye çok fazla ihtiyaç duymayacaksınız gibi görünüyor. Logitech’e göre, bir dizi taze pil klavyenin en fazla dört yıl kadar çalışmasını sağlıyor. Ancak bu süre günlük iki saatlik yazı yazmaya göre veriliyor. Klavye kapağı kapattığınızda otomatik olarak kapanıyor ve kapağı yeniden açtığınızda otomatik olarak açılıyor. Böylelikle iPad yazı yazmaya hazır hâle geliyor.

Logitech’in tasarımı sayesinde klavyeli kılıf iPad’e manyetik kuvvetle tutunuyor. Böylelikle iPad ve klavyeli kılıf ikilisini dizinizin üstünde kullanabilir ve kullanım sırasında düşmeyeceğinden emin olabilirsiniz.

Pilleriyle birlikte 435 gram ağırlıkta olan Logitech Slim Folio kapalı durumda 20 milimetrelik kalınlığa sahip. Bu ayın sonlarına doğru yurt dışında satışa çıkmasını beklediğimiz ürünün 100 dolarlık yurt dışı fiyatı bulunuyor.