Akıllı evlerin en büyük güzelliği evdeki tüm cihazlarınızı bağlayıp otomatikleştirme şansınızın olması, ancak evdeyken ışıkları istediğiniz şekilde kapatıp açmanızı sağlayacak düğmelerin bulunması hâlâ önemli. Logitech’in Pop adını verdiği düğmeler geçen yıl bu amaçla çıkarılmıştı. Ve şimdi bu düğmelere önemli bir güncelleme geliyor, HomeKit desteği ekleniyor. Logitech Pop için HomeKit desteği Pop düğmeleri için eklenen yeni Hub bölümü üzerinden ekleniyor.

HomeKit’e bağlayarak bu düğmelerin işlevselliğini daha da artırmak mümkün oluyor. Bu düğmeler programlanabilir, Pop uygulamasını açıp bağlı olan birçok farklı cihazlara komutlar göndermesini sağlayabilirsiniz. Ancak bu düğmeler şimdiye kadar sadece belirli cihazlar veya aydınlatma sistemleri için çalışıyordu. HomeKit sayesinde, Apple’ın giderek büyüyen akıllı ev ekosistemi içindeki herhangi bir cihazı kontrol eder hâle geliyor.

Tek bir Pop düğmesi üç farklı türde hareketi yerine getiriyor; tek basma, çift basma ve uzun süreli basma. Bu tek düğme sayesinde cihazlarınızı kapatıp açabilir, özel bir komutu etkinleştirebilir veya birden fazla cihazı kontrol eden bir önceden tanımlı profili tetikleyebilirsiniz.

Pop düğmelerinin bir merkezi dağıtım noktasına, daha da yaygın bilinen adıyla hub’a ihtiyacı bulunuyor. Bu da onları kullanmayı ve iPhone’a doğrudan bağlamayı biraz zor ve pahalı hâle getiriyor. Hub ürününün yurt dışı fiyatı 60 dolar, ayrıca tek bir düğmeyle birlikte geliyor. Düğmeler ayrı şekilde 40 dolara satılıyor. Pop butonlarında bu duyuruyla birlikte yapılmış herhangi bir değişiklik yok, yani daha önceden Logitech Pop düğmelerini satın almış olanlar HomeKit desteğinden anında yararlanabilecekler.