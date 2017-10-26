Vimeo’nun sahibi olduğu Livestream, canlı yayın kamerası Mevo’nun yeni versiyonunu tanıttı. Livestream Mevo Plus adını taşıyan yeni kamerasıyla kullanıcılara önemli yetenekler sunuyor.

Mevo Plus ile Facebook, Twitter, Periscope, YouTube, Livestream ve Vimeo Live gibi servisler üzerinde canlı yayın gerçekleştirilebiliyor. İlk nesil Mevo kamerayla da bu platformlarda canlı yayın yapılabiliyordu.

Mevo Plus’ın en önemli özelliği olarak “Canlı Düzenleme” fonksiyonu öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde görüntüler üzerinde gerçek zamanlı olarak kesme ve yakınlaştırma gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor. Yapay zekâ destekli Autopilot Modu ise ise yayını otomatik olarak düzenliyor. Önden dokuz adet çekim açısının ayarlanabilmesi ise gerçek bir çoklu kamera kurulumu simülasyonuna erişilmesini sağlıyor. Bunun için tek bir dokunuş yeterli oluyor.

Mevo Plus, orijinal Mevo’nun özelliklerini de geliştiriyor. Daha önce 6 metre olan çekim mesafesi, yeni versiyonla birlikte 30 metreye yükseliyor.

Livestream Mevo Plus 500 dolar karşılığında satılacak

Livestream Mevo Plus için 500 dolar ödemek gerekiyor. Söz konusu miktarın düşük olmadığı bir gerçek. Ancak canlı yayınlarında profesyonellik arayanlar için Mevo Plus, bir stüdyo kurulumu oluşturmaktan daha hesaplı bir çözüm olabilir. Orijinal Mevo’nun fiyatı 300 dolara çekilirken, her iki modele de Mevo’nun internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.