Son yıllarda kullanıcılar için tarifelerindeki en önemli ürün internet bağlantısı hâline geldi. Mobil operatörler internet, konuşma ve mesajlaşma tarafında cömert davranıyorlar, ancak kullanıcıların ay sonunda ya bitirdikleri, ya bitirmeye yaklaştıkları ya da sınırı aştıkları ürün mobil internet bağlantısı oluyor. Bu nedenle de operatörlerden sürekli daha fazlasını istiyor, hatta sadece internet paketli tarifeler çıkarmasını arzu ediyorlar. Lifecell de bu istek ve beklentiler doğrultusunda Turkcell’in çıkardığı bir ürün oluyor.

Turkcell’in bugün duyurusunu gerçekleştirdiği Lifecell, kullanıcılara sadece mobil internet bağlantısının sunulduğu, herhangi bir dakika veya SMS hakkının sunulmadığı tarife seçeneklerini barındıran bir servis olma özelliğini taşıyor. Turkcell markasının altında konumlandırılan Lifecell ile abonelere başta Turkcell’in Fizy, Dergilik, TV+, BiP, Lifebox gibi servislerine olmak üzere, internet üzerindeki tüm içeriklere erişmeleri için yeterli veri miktarı sağlanıyor.

Turkcell Lifecell abonelerine Fizy’de 15 GB, TV+’ta 15 GB, Dergilik’te 8 GB, Lifebox’ta 10 GB aylık kullanım imkanı tanıyor. Bunlara ek olarak kullanıcıların en çok kullandıkları Twitter ve Facebook gibi sosyal ağ uygulamaları için de aylık 2 GB kullanım veriliyor.

Tüm konuşmalar ise BiP üzerinden gerçekleştiriliyor. BiP’ten BiP’e aramalar sınırsız olarak gerçekleştirilirken, BiP’ten sabit hatları, mobil hatları ve diğer numaraları da aylık olarak tanınan her yöne 1000 dakikalık kullanım hakkı üzerinden gerçekleştirmek mümkün oluyor.

Bu arada Turkcell, yukarıda saydığımız servisler ve web siteleri dışında kullanım için de aylık 5 GB’lık internet erişimi tanımlıyor. Lifecell’in tanıtımı kapsamındaysa ilk iki ay boyunca 7 GB’lık kullanım hakkı veriliyor.

Turkcell, General Mobile ile işbirliğine giderek Lifecell için özel bir telefon da çıkarıyor. General Mobile GM 6‘nın özel versiyonu içinde bu telefona özel Lifecell modu bulunuyor. Bu mod uçak moduna benzer bir şekilde etkinleştiriliyor. GM 6’nın özel versiyonu ayda 40 TL’lik ödemelerle 36 ay taksitle satılıyor. İlk 2 ay ise Turkcell tarafından ödeniyor.

Toplam 50 GB’lık kendi servislerine ve sosyal medyaya erişim hakkı ve buna ek olarak ilk iki ay için 7 GB’lık internet kullanım hakkı barındıran Lifecell paketi ayda 49 TL karşılığında sunuluyor. İki ayın sonrasında ise 5 GB’lık internet kullanım hakkı ile kullanıcılar aynı aylık fiyattan yararlanmaya devam edebiliyor.