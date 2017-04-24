LG X Power 2 önümüzdeki haziran ayının başlarında satışa sunulacak

LG X Power 2, 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde görücüye çıkmıştı. Akıllı telefonun haziran ayının başlarında satışa sunulması planlanıyor. Telefon ilk olarak LG’nin ana vatanı Güney Kore’de raflardaki yerini alacak. Ardından tüm dünyada piyasaya sürülecek.

Güney Kore medyasında yer alan habere göre, haziran ayının başlarında satışa sunulması planlanan telefonu ülkedeki üç büyük telekom operatörü de satacak. X Power 2’nin ana vatanında 950 TL civarında bir fiyat karşılığında satılması planlanıyor.

Görünen o ki, LG yeni akıllı telefonunu diğer ülkelerde piyasaya sürmeden önce kendi ülkesindeki kullanıcıların geri bildirimlerini almak istiyor. X Power 2’nin, tıpkı selefi X Power gibi, Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

4500 mAh kapasiteli pili, LG’nin yeni akıllı telefonunun ana satış noktası olma özelliğini taşıyor. Güney Koreli şirketten yapılan açıklamaya göre, X Power 2’yi tek bir şarjla iki gün boyunca kullanmak mümkün olacak. LG X Power 2 ile 15 saat boyunca video oynatma ve 18 saat boyunca internette gezinme imkanı da vadediyor.

LG X Power 2 5.5 inçlik bir ekrana sahip

X Power 2’de 720p HD çözünürlüğe sahip 5.5 inç bir ekran bulunuyor. Sekiz çekridekli 1.5 GHz MediaTek MT6750 işlemci, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor. microSD kart desteği sayesinde bu alan genişletilebiliyor. 13 megapiksel arka kameraya LED flaş eşlik ediyor.