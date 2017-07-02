LG V30’da tek bir ekran olabilir, ancak ikinci ekran özellikleri korunabilir

LG de rakibi Samsung gibi yılda iki amiral gemisi telefon çıkarıyor. Eskiden bu telefonlar boyutları sayesinde birbirinden rahatlıkla ayrılırdı. Ancak 2015’te çıkan LG V10’dan beri, şirketin her yıl çıkardığı iki amiral gemisi arasındaki fark daha da aza indirildi. V serisini ayıran en önemli fark ana ekranın hemen üstünde yer alan ikinci ekran oldu. Ne var ki, sızıntılar LG’nin V30’da hem çıkarılabilir pilden hem de bu en büyük ayırt edici özellik olan ikinci ekrandan vazgeçebileceğini gösteriyor. Eğer durum bu şekilde olursa, LG’nin yılın ikinci yarısına özel amiral gemisinin çok da çekici tarafı kalmayacaktır.

Her ne kadar çekici olsa ve belirli zamanlarda rahat kullanım sağlayan özelliği bulunsa da, İkinci Ekran çoğu zaman bir problemin çözümü için geliştirilmiş bir özellikten çok müşteri çekmeye çalışan bir güzellik niteliğini taşıyordu. Aslında Samsung bile, yıllar önce Galaxy Note Edge ile birlikte ikinci bir ekran gibi görünen kenar ekranını getirmiş, ancak daha sonraki modellerde bundan vazgeçerek kavisli ekranı farklı bir yapıda sunmuştu. HTC de bu yılın başlarında çıkardığı U Ultra ile ikinci ekran fikrini denemişti.

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İkinci ekran kullanıcılara ana ekranın dışında, sürekli açık duran çok küçük bir alan daha veriyor. Burada kısayollar ve çeşitli bildirimler gösteriliyor. Böylelikle daha büyük ve güç tüketimi daha fazla olan ekran açılmadan belirli bilgilerin telefondan alımı mümkün oluyor. Aslında ikinci ekranın varlığını unutmadığınız takdirde, bu özelliğin epey yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ana ekranın hemen üstünde, kolaylıkla görülebilir bir yerde yer alıyor, ayrıca kolay şekilde işliyor, telefonun ana ekranından farklı şekilde davranabiliyor. Bununla birlikte kullanıcıların genel telefon kullanım alışkanlığı ana ekran üstüne yoğunlaşıyor. Kullanıcılar bilgi almak veya gelen bildirimleri kontrol etmek istiyorsa, ister istemez daha büyük olan ana ekranı açıyor. Bu da ikinci ekranın sunması gereken verimliliği sınırlıyor.

Belki tüm bu nedenlerden dolayı LG V30’da ikinci ekran kaldırılabilir ve tek bir ekran sunulabilir. Bu arada LG V30’da G6’nınki gibi 18:9 görüntü oranlı bir ekran kullanılacağı, ayrıca bunun OLED panel içereceği söyleniyor. Aslında bu sayede LG, ikinci ekranın sunduğu işlevleri, OLED’in sadece belirli pikselleri çalıştıran, görüntü gösterimi yapmayan pikselleri devre dışı bırakma özelliği sayesinde tek bir ekranda sunabilir. Diğer bir deyişle, LG V30’da ikinci ekran işlevleri ikinci bir ekran olmadan sunulabilir.

Öte yandan V30’un da tıpkı G6 gibi sabit bir pile sahip olacağı söyleniyor. LG geçmişte değiştirilebilir pil sunarak kullanıcılara ne büyük bir kolaylık ve esneklik sunduğuyla övünürdü. Ancak şartlar değişiyor ve sabit piller giderek daha fazla yayılıyor. LG de sonuç olarak bu değişime kayıtsız kalamıyor. Bununla birlikte kablosuz şarj ve hızlı şarj gibi özelliklerle değiştirilebilir pilin eksikliği kapatılacaktır.

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LG V30’un sözü edilen teknik özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza bulunuyor. Telefonun sonbaharın başlarında resmiyet kazanması ve yıl sonuna doğru Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.