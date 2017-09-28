LG’nin V serisi telefonları video tarafındaki yetenekleriyle her zaman ön plana çıkmıştır. Aslında seriye adını veren V harfi, aynı zamanda “video” kelimesinin de baş harfi. LG, V30’un video çekim yeteneklerini eklediği renk derecelendirme, 10-bit sensör, pan ve zoom özellikleriyle bir adım daha ileri götürüyor. Peki, bu yapılan yenilikler LG V30’u profesyonel bir video kamera sisteminin neresine yerleştiriyor?

YouTube yayıncısı Parker Wellback, LG V30’u 50 bin dolarlık RED Weapon kamerayla karşılaştırdı. V30’u Weapon sistemine bağlayan yapımcı, “The Secret Life of Walter Mitty” adlı yapımın bir sahnesini V30 ile yeniden çekti. Wellbeck, videonun sponsorunun LG olduğuna dikkat çekiyor, ancak yorumlarının tamamen kendisine ait olduğunu söylüyor. Yapımcı geçmişte benzer bir karşılaştırmayı iPhone 7 için de yapmıştı.

Tabii ki, V30 50 bin dolarlık kameranın sunduğu kalitenin yakınına yaklaşamıyor. Bazıları 4K video kalitesini daha büyük sensör sahibi telefonlarınki kadar iyi bulmayabilir. Ancak V30, video çekimi yapanlara yararlanabilecekleri araçlar sunuyor. Örneğin düz renk profili sayesinde yüksek kontrastlı sahnelerde ışıklı bölümleri korumak mümkün oluyor. Her iki kameradaki renk derecelendirmesi biraz daha güçlü tarafa doğru kayıyor, ancak V30 bunu iyi şekilde işliyor.

Video tekniklerinden anlayan gözler iki sistem arasındaki farkları detaylarda mutlaka bulacaktır. Ancak olaya çok daha yüzeysel bakan gözler için LG V30’un da hiç de fena sayılmayacak bir performans sergilediğini belirtmek gerekiyor. Tabii ki, çekimin doğru kişi tarafından yapılması da önemli.

Her ne olursa olsun, LG V30 video işiyle uğraşanlara normal bir akıllı telefondan daha fazla araç sunacak ve işlerine yarayacak gibi görünüyor.