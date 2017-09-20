Samsung ve Apple şu sıralar gündemde epey yer tutuyor, ancak çok yakında LG’den biraz daha fazla konuşulmaya başlanabilir. Güney Koreli şirket, IFA 2017‘de duyurusunu gerçekleştirdiği LG V30‘un satışına bu hafta Güney Kore’de başlıyor.

Bu gelişme, yeni Android telefonu için küresel piyasaya çıkışın da başlangıcı anlamına geliyor. IFA 2017 sırasında gördüğümüz ön incelemelerde LG V30’un epey beğeni topladığına tanık olmuş, hakkında epey olumlu yorumlar okumuştuk. Eğer bunlar gerçekten yerindeyse, Samsung ve Apple’ın yeni tanıttıkları telefonlara rakip bir cihaz piyasada olacak demektir.

LG en sonunda doğru formülü tutturmuşa benziyor. V30’un çerçevesiz ekran tasarımına eşlik eden hafif kavisli ekran camı gayet hoş görünüyor, aynı zamanda kazara meydana gelebilecek ekran dokunmalarını da önlüyor. G6’nın aksine, gerçek anlamda 2017’nin güncel üst düzey teknik bileşenlerini içeriyor. Buna ek olarak güçlü ses çıkış ve kayıt özellikleriyle de ses alanındaki iddiasını ortaya koyuyor.

Ancak LG V30’un en güçlü yanı aynı zamanda en fazla mücadeleyi göreceği alan olacak. Mobil fotoğrafçılık alanından söz ediyoruz. Samsung’un da yeni telefonu Note 8‘de çift arka kameraya yer vermesiyle birlikte LG’nin V30’un kamerasının gerçekten yüksek kalitede olduğunu ispatlaması gerekiyor.

Kağıt üstünde V30’un gerçekten güçlü olduğunu görüyoruz. f/1.6 ile sektörün en büyük diyafram açıklığı değerini sunuyor, aynı zamanda “Crystal Clear” cam lens barındırıyor. Kamera yazılımı ise sinematograf düşünülerek tasarlanmış.

LG V30 fiyatı nedir?

LG V30’un Güney Kore fiyatı 949 bin 300 won (2922 TL) olarak belirlenmiş. Eğer vergiler ve diğer ücretler eklenirse, bu telefonun Türkiye fiyatı 4000 TL’nin biraz üstünde olabilir. Bu arada LG V30’un yıl bitmeden Türkiye’de de satışa çıkmasını bekliyoruz.