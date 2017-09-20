LG Q6 geçtiğimiz temmuz ayında resmiyet kazanmıştı. Güney Koreli şirketin amiral gemisi televizyonlarından G6’da kullanıma sunduğu FullVision teknolojisini taşıyan telefonlardan biri olan Q6, Türkiye’de raflardaki yerini aldı.

5.5 inç FHD+ FullVision ekran taşıyan akıllı telefon, yine LG G6 gibi 18:9 görüntü oranına sahip. Böylelikle kullanıcılara daha fazla ekran sağlanıyor. Özellikle oyun oynarken veya video izlerken bu ekstra alan fazlasıyla işlevsel oluyor. 2160 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran, 442 ppi piksel yoğunluğuna sahip.

Akıllı telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 435 platformu yatıyor. Bu platforma 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Akıllı telefonun 8.1 mm. kalınlığındaki kasası tartıda 149 gram çekiyor. Enerjisini 3000 mAh kapasiteli pilden alan LG Q6, kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkıyor. 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera taşıyan telefonun kutusunu kısa süre önce sizin için açmıştık.

LG Q6 Türkiye satış fiyatı 1299 TL olarak belirlendi

Metal çerçeve ve 7000 serisi alüminyumun birleşiminden oluşan bir kasaya sahip olan telefon, yüz tanıma özelliğini de barındırıyor. LG Q6 Türkiye’de Buz Platini (Ice Platinum), Astro Siyah (Astro Black), Terra Altın (Terra Gold) ve Mistik Beyaz (Mystic White) olmak üzere dört renk seçeneğiyle 1299 TL karşılığında satışa sunuldu.