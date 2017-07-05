LG Pay yakında daha fazla ülke ve cihazda kullanılabilecek

Mobil ödeme, son yıllarda teknoloji devlerinin önem verdiği alanlardan biri. LG de bu cazibesi yüksek pazara kayıtsız kalamayanlar arasında yer alıyor. Şirketin mobil ödeme sistemi LG Pay, geçtiğimiz ay itibarıyla Güney Kore’de faaliyete geçmişti. LG önümüzdeki dönemde mobil ödeme sistemini daha fazla cihaza getirmeyi ve daha fazla ülkede kullanıma sunmayı planlıyor.

LG’nin mobil ödeme sistemi, en büyük rakibi Samsung’un sistemi olan Samsung Pay’e benzer şekilde işliyor. Kablosuz Manyetik İletişim Teknolojisi (MCT) ile çalışan sistem, LG telefonlarının kredi kartı terminalleriyle uyumlu hâle gelmesini sağlıyor. Sistemde ödeme yapmak için telefonu bir ödeme terminaline dokundurmak yeterli oluyor.

Mobil ödeme sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan LG’nin mobil iletişim birimi başkanı Cho Jun-ho, gelecek planlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: “LG Pay’in faaliyete geçmesinden bu yana kullanıcılar üzerinde sıkı çalışmalar yaparak hizmet kalitesini artırmaya odaklandık. Önümüzdeki dönemde servisin ödeme yöntemlerini, kullanıldığı ülke ve cihazların da sayılarını artırmayı planlıyoruz.”

LG Pay şu anda sadece G6 modellerinde kullanılabiliyor

LG’nin mobil ödeme sistemi şu an için sadece Güney Kore’de ve şirketin amiral gemisi telefonu G6’nın farklı modellerinde kullanılabiliyor. Güney Koreli şirketin önümüzdeki sonbaharda tanıtacağı V30’un ve önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek uygun fiyatlı telefonların da sistemi desteklemesi bekleniyor.