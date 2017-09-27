LG Hindistan’a özel K7i akıllı telefonunun duyurusunu gerçekleştirdi. 5 inç HD ekranlı bu bütçe dostu LG K7i’de 2 GB RAM, 16 GB dahili hafıza ve özellikleri belirtilmemiş dört çekirdekli işlemci bulunuyor.

Android Marshmallow ile çalışan telefonun Nougat veya Oreo’ya güncellenip güncellenmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi verilmiyor ki, bu da düşük maliyetli bir telefon için gayet normal sayılır.

Ne var ki, yeni LG K7i’nin eşsiz bir özelliği var. Sivrisinek uzaklaştırıcı ultrasonik ses dalga teknolojisi bu telefona dahil edilmiş.

LG’nin Mosquito Away, yani Sinekler Uzak olarak adlandırdığı bu özellik aslında şirketin bazı klimalarında, çamaşır makinelerinde ve TV’lerinde bulunuyor. Ne var ki, bu teknolojinin gerçekten işe yarayıp yaramadığı bilinmiyor. BBC ise bunu bir efsane olarak nitelendiriyor.

Dutch Malaria Foundation adlı sıtmayla savaş derneğinin danışma kurulu başkanı, böcek bilimci Bart Knols, yayın organına yaptığı açıklamada, ultrasonik sesin sivrisinekleri kaçırdığına dair bir bilimsel kanıtın olmadığını söyledi.

Yine de, sivrisinek kovucu ve Android Marshmallow yüklü LG K7i’yi Hindistan’da 7990 rupi (yaklaşık 435 TL) karşılığında satın almak mümkün oluyor.