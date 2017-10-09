Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde düzenlenen GITEX Technology Week 2017 etkinliğinde LG; ince ve hafif nitelikteki gelecek nesil ekran teknolojilerini kurumlara sergiliyor. Böylelikle kurumlara, müşterilerine etkileyici görsel deneyimlerle erişmeleri amacıyla yeni yollar sunuluyor.

LG’nin GITEX’teki standında ziyaretçileri yoğunlaştırılmış doğa deneyimi karşılıyor. LG’nin gelecek nesil Open Frame OLED panosuna yerleştirilmiş eşsiz dijital palmiye ağacı figürü karşılıyor. Bu pano hem yatay hem de düşey modda, içe veya dışa doğru kavis yapacak şekilde ayarlanabiliyor.

Çift kenarlı ince OLED panelleri bir cam panelde kullanan LG’nin In-Glass Wallpaper OLED panosu mağazalar, sanat galerileri veya diğer işyerleri ve kurumlar için epey uygun görünüyor.

Buna ek olara LG, OLED “Wallpaper” Hotel TV televizyonunu da sergiliyor. Dünyanın ilk 65 inç oda içi OLED TV’si LG’nin otel televizyonu teknolojisini çekici estetik hatlarla birleştiriyor. Ayrıca 2017 yılına özel bir diğer yenilik de 88 inçlik LG Ultra Stretch ekran oluyor. Bu bağımsız bir ekran şeklinde kullanılabildiği gibi, birbiriyle katmanlanarak bir video duvarı oluşturulabiliyor. Ayrıca kare sütun üstüne yerleştirilerek 360 derecelik video duvar sütunu oluşturulabiliyor.

LG Electronics’in Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu başkanı Kevin Cha, müşterilerinin başarıya ulaşmasına yardımcı olan yenilikçi ekran teknolojilerini geliştirme konusunda çıtayı yükseltmeye devam ettiklerini vurguladı.

Ayrıca LG mağazalar, konaklama tesisleri veya tasarım şirketlerinde kullanılabilecek bir dizi dijital paneli de sergiliyor.

GITEX 2017 etkinliği 9-11 Ekim tarihleri arasında Dubai’de düzenleniyor.