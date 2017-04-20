5.7 inçlik büyük ekranına rağmen tek elde de rahatlıkla kullanım imkanı sağlayan yeni amiral gemisi telefon LG G6 Türkiye’de 21 Nisan günü, yani yarın satışa sunuluyor. Böylelikle LG, lansman sırasında verdiği “nisan ayı ortası” sözünü de yerine getirmiş oluyor.

LG’nin belirttiğine göre, Sadece LG telefon kullanıcılarına özel uygulamaların içinde bulunduğu LG Smart World kampanyası kapsamında 21.04.2017 – 31.05.2017 tarihleri arasında LG G6 satın alan tüm kullanıcılar 3 hediye birden kazanma şansı yakalıyor. Kampanya kapsamında LG G6 aldıktan sonra LG Smart World’e kayıt yaptıran kullanıcılar, 100 TL değerinde, içinde Kırılmaz Ekran Koruyucu, Arka Kapak Koruyucu ile Koruyucu Kılıf bulunan “Koruma Paketine” sahip olacaklar.

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Ayrıca LG G6 kullanıcılarına özel bir seçenek olarak LG Smart World’de bulunan G6 Google Oyun Koleksiyonu üzerinden; Temple Run 2, Spiderman Unlimited, Crossy Road, SimCity BuildIt, Cookie Jam ve Genies & Gems oyunlarından oluşan 200 dolar değerindeki altılı oyun öğesi ve 150 TL değerindeki 100 GB Google Drive ücretsiz olarak sunuluyor.

LG G6 Türkiye’de yarından itibaren operatör mağazalarında satışa sunulacak. 3699 TL’lik peşin satış fiyatına sahip olan telefonu mobil operatörlerin hazırladığı çeşitli tekliflerle de satın almak mümkün olacak.