LG mini bir G6 modeli üzerinde çalışıyor olabilir mi?

LG’nin amiral gemisi Android telefonu G6 geçtiğimiz nisan ayında Türkiye’de de piyasaya çıkmıştı. Bu telefonun çıkışının üstünden birkaç ayın geçmesinin ardından, geçen yıllarda olduğu gibi yine bu cihazın “mini” versiyonunun çıkacağı şeklinde dedikodular da ortalıkta dolaşmaya başladı.

TechnoBuffalo sitesinin bir şirket içi dokümandan elde ettiği bilgilere göre, 5.4 inç büyüklüğünde ve 18:9 görüntü oranına sahip olacak bir ekran barındıracak LG G6 mini cihazını görebiliriz. Söz konusu görüntü oranının ilk kez G6’nın ekranında sunulduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Söz konusu dokümanda başka herhangi bir teknik özelliğe yer verilmezken, dokümanın tarihinin de geçen yıla ait olması dikkat çekiyor. Yani, LG bu cihaz için daha önceden plan yapıp sonrasında planları rafa kaldırmış da olabilir. Yine de, TechnoBuffalo sitesi bu cihazın gerçekten çıkacağını düşünüyor.

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Gerçekten 5.4 inç ekranlı bir cihaz, G6’nın 5.7 inçlik mevcut ekranın düşünüldüğünde çok da küçük sayılmaz. Bu durumda arada az büyüklük farkı olan bir cihazı “mini” diye çıkarmanın da mantıklı bir tarafı olmayacaktır.