LG G6 18:9 görüntü oranı için özelleştirilen 100 uygulamaya kavuşuyor

LG G6 geçtiğimiz şubat ayının sonu itibarıyla resmiyet kazanmıştı. Güney Koreli üretici, 2017 model amiral gemisi için optimize edilen uygulamaların sayısını artırmaya hazırlanıyor. LG, önümüzdeki aydan itibaren G6’nın 18:9 görüntü oranına sahip FullVision ekranı için özelleştirilen 100 uygulamayı daha kullanıcılara sunacak. Böylelikle LG’nin SmartWorld mağazasında sunduğu özelleştirilmiş uygulamaların sayısı 300’ü bulacak.

Hâli hazırda SmartWorld’de G6’nın sıra dışı görüntü oranını destekleyen 200 uygulama bulunuyor. Yeni eklenecek 100 uygulamayla birlikte mağazanın özel uygulama sayısı yüzde 50 oranında artacak.

Samsung’un amiral gemisi telefonları Galaxy S8 ve S8+ da benzer görüntü oranına sahip ekranlar barındırıyor. Güney Koreli elektronik devi, böylelikle en büyük rakibine karşı önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. LG’den yapılan açıklamada ise yeni uygulamalarla kullanıcıların gelişmiş içeriklerin keyfine daha fazla varabileceği belirtildi.

LG G6 Türkiye’de yarın satışa sunulacak

LG’nin yeni amiral gemisi telefonu G6, Türkiye’de geçtiğimiz hafta itibarıyla ön siparişe çıkmıştı. Telefon yarın itibarıyla raflardaki yerini alacak. LG G6’ya sahip olmak isteyenlerin 3 bin 699 TL ödemesi gerekecek.