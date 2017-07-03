LG G Pad IV 8.0 FHD bir kutu Coca Cola ile aynı ağırlıkta

Akıllı telefonlarda genel eğilim ekran çerçevelerini inceltmek iken, tabletlerde ise ağırlıkları atma yönüne doğru bir gidiş bulunuyor. Kabul etmek gerekirse, küçük bir kısım dışında, Android tabletler genel olarak bu eğilimi kaçırma yolunda gibi görünüyor. LG’nin dördüncü nesil G Pad tableti ise 290 gr. ağırlığıyla eğilimi yakalayan Android tabletler arasında bulunuyor. LG’nin söylediğine göre bu tablet bir kutu Coca Cola ile aynı ağırlıkta. Bu arada 8 inç tablet sadece 6.9 mm. kalınlığa sahip bir gövdeyle geliyor.

Ne var ki, LG G Pad IV 8.0 FHD orta segment bir tablet. Qualcomm’un orta segment mobil işlemcisi, Snapdragon 435 ile çalışıyor. Sadece 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza barındırıyor. Ekranı ise sadece 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip ki, 8 inçlik ekranda bu çözünürlük çok da yüksek sayılmaz ve sadece idare eder nitelikte görünüyor.

4’üncü nesil LG G Pad tabletin kurtardığı nokta yazılım oluyor. Tablet Android 7.0 ile yüklü geliyor. En son 7.1.1 sürümü olmasa da, en azından Marshmallow değil. Bu demek oluyor ki, tablette bölünmüş ekran özelliğinden yararlanmak ve büyük ekranın avantajından yararlanmak mümkün olacak. Öte yandan LG, “Easy Mode” adı verilen, kolay okuma için mavi ışık filtresi sunan bir kolay okuma modu özelliğini de sunuyor. Tabletin kenarında bunun için özel fiziksel bir “Q” tuşu da bulunuyor. Bu arada LG’nin akıllı telefonlarından bildiğimiz Knock Code da, tabletin ekran kilidinin daha güvenli bir şekilde açılmasını sağlıyor.

Diğer çoğu orta segment tablet gibi, G Pad IV de dahili LTE desteğine sahip. LG’nin söylediğine göre bu tablet telefon görüşmeleri için de kullanılabiliyor. LG G Pad IV 8.8 FHD (LTE) modeli 4 Temmuzda Güney Kore’de, 352 bin won (1080 TL) fiyat etiketiyle sunulacak. Tabletin uluslararası pazarda çıkıp çıkmayacağı konusunda şu an için net bir bilgi verilmedi.