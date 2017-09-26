Google’ın Gelişmiş Teknoloji ve Ürünler grubu (ATAP) ile Levi’s, akıllı bir ceket geliştirmek için 2016’da kolları sıvamıştı. “Project Jacquard” ismiyle geliştirilen akıllı ceket, 2017 itibarıyla hazır hâle geldi. Son olarak Levi’s Commuter adını alan ceket, 2 Ekim itibarıyla Levi.com üzerinde satışa sunulacak. Fiyat etiketinde 350 dolar yazacak olan ceket, eş zamanlı olarak bazı butiklerde de raflardaki yerini alacak.

350 doların bir kot ceket için oldukça yüksek bir fiyat olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak Commuter’ı standart kot ceketlerden ayıran önemli özellikleri bulunuyor. Ceketin sol kolunun manşetinde bulunan özel alan sayesinde kullanıcılar sadece ellerini hareket ettirerek telefonla etkileşime girebiliyor. Bu bölümde LED ışıklar ve dokunsal geri bildirim özelliği de bulunuyor.

Bu özel bölümü fotoğraflarda seçmek çok kolay olmuyor. Ancak biraz daha dikkatli bakıldığında manşetteki çıkıntı görülebiliyor. Yine de bu çıkıntının oldukça küçük olduğunu söylemek gerekiyor.

Levi’s Commuter ile öncelikli olarak bisiklet sürücülerine ulaşmayı amaçlıyor. Cekete iOS ve Android uygulaması için yayınlanan Jacquard uygulaması eşlik ediyor. Kullanıcılar bu uygulamayla ceketle yapabileceklerini özelleştirip kendi tercihlerine göre düzenleyebiliyor. Commuter ile mesajları almak, gelen aramaları telesekretere yönlendirmek, yol tarifi bilgisi almak, müziği kontrol etmek ve daha fazlasını yapmak mümkün oluyor. USB üzerinden şarj edilebilen bu özel bölüm, iki haftalık bir pil ömrüne sahip. Özel bölüm çıkarılabildiği için ceketin yıkanması herhangi bir sorun teşkil etmiyor.

Levi’s Commuter iPhone 6 ve sonrasında çıkan iPhone’ları destekliyor

Levi’s Commuter ile uyumlu cihazlarda olması gereken özellikler, projenin internet sitesinde listeleniyor. Ancak Android kanadında Android 6.0.1 ve üstü sürümlere sahip telefonların genel olarak akıllı ceketi destekleyeceği belirtiliyor. Apple tarafında ise iPhone 6 veya daha sonrasında çıkan bir telefona sahip olanlar Commuter’ı kullanabilecek. İşletim sistemi konusunda ise iOS 10 veya iOS 11’e sahip olmak gerekiyor. Yüksek fiyat etiketi Commuter’ın geniş kitlelere ulaşmasını engelleyecek gibi görünse de, bir grup teknoloji meraklısının yine de ceketi kaçırmayacağı söylenebilir.