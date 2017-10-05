Lenovo’nun dünya çapında 130 milyondan fazla satan ve özellikle kurumsal kullanıcılar içinde fazlasıyla rağbet gören ThinkPad dizüstü bilgisayar serisi 25’inci yılını kutluyor. Lenovo’nun IBM’den satın aldığı bu marka kendi çizgilerini koruyarak, günümüz şartlarına uygun şekilde yaşamaya devam ediyor. Lenovo, ThinkPad Anniversary Edition 25 olarak adlandırdığı yeni bir modelle bu önemli dönüm noktasını şereflendiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Lenovo’nun böyle bir ürün tanıtacağına dair dedikodular çıkmıştı. ThinkPad serisinin doğduğu Japonya’da, Yamato Labs’te düzenlenen özel bir etkinlikle birlikte bu ürün resmiyet kazanmış oldu.

Lenovo’nun belirttiğine göre ThinkPad Anniversary Edition 25, ThinkPad’in sadık kullanıcılarından ve hayranlarından sosyal medya aracılığıyla gelen geri bildirimlerle şekillendirildi. ThinkPad’in klasik tasarım çizgilerini barındıran bu model 14 inç dokunmatik HD ekran, Intel Core i7-7500U işlemci ve NVIDIA GeForce 940MX grafik kartı ile de günümüzün şartlarına uyum gösteriyor.

Japonya’daki Yamato Labs’te üretilen ilk ThinkPad modeli; ThinkPad 700C 5 Ekim 1992’de tanıtıldı. O zamandan bu yana 130 milyondan fazla satan bu seri, bilişim dünyasının bilinen ürünleri arasına yerleşti. Lenovo’nun Tasarımdan Sorumlu Eski Başkanı David Hill, “ThinkPad?in tasarımı, biçim ve işlevsellik arasında güçlü ve sinerjik bir ilişki yaratıyor. Üstün nitelikte ürünler sunmak için sofistike estetiği, dikkatle oluşturulan kullanıcı deneyimini ve dünyaca ünlü mühendisliğimizi dengeli bir şekilde birleştiriyoruz. ThinkPad700C’nin piyasaya sürülmesinden 25 yıl sonra bile, en yeni modelimiz X1 Carbon hemen bir ThinkPad olarak tanınabiliyor.” şeklinde görüş belirtti.

Yamato Labs’in eski başkanı olan, aynı zamanda “ThinkPad’in yaratıcısı” olarak bilinen Arimasa Naitoh ise ThinkPad ile geleceğin güvenli ellerde olduğuna inanıyor. Naitoh, “ThinkPad, orijinal 700C’den en son X1 Serisine kadar sunduğu yeniliklerle iş dünyasında büyük bir dönüşüm sağlayabileceğini ve müşteriye kesintisiz bir mobil deneyim sunabileceğini kanıtladı. Mühendis ekibimiz, teknolojinin hayatımıza entegre hale gelmesiyle beraber gelecekte ThinkPad’in yeni segmentler yarattığı ve kullanıcı deneyimini zenginleştirdiği bir dünya hayal ediyor.” diye konuştu.

ThinkPad Anniversary Edition 25, belirli ülkelerde sınırlı sayıda piyasaya sunulacak.