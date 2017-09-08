Lenovo AMD Pro işlemcilerle güçlendirilmiş bir çift yeni ThinkPad dizüstü bilgisayarın duyurusunu gerçekleştirdi. Böylelikle kurumsal kullanıcıları hedefleyen dizüstü bilgisayar serisine ilk kez AMD Pro işlemcileri katılmış oldu.

ThinkPad A275 ve A475 modelleri serinin en yeni üyeleri olma özelliğini taşıyor. Bunlar yedinci nesil AMD Pro işlemcilerle geliyor. İki dizüstü bilgisayar hemen hemen aynı teknik özelliklere sahip. Ancak A275’te 12.5 inç, A475’te ise 14 inç ekran bulunuyor.

Diğer teknik özellikler ise şu şekilde sıralanıyor:

Yedinci nesil AMD Pro A12 işlemci seçenekleri

AMD Radeon R7 entegre grafik işlemci birimi

En fazla 512GB SSD veya en fazla 1TB HDD

LTE-A mobil geniş bant, USB-C portları, parmak izi sensörleri

Dokunmatik ekran (opsiyonel)

Lenovo ThinkPad A475’in bu ay itibarıyla 849 dolardan başlayan yurt dışı fiyatlarıyla satışa sunulması bekleniyor. ThinkPad A275 de 869 dolarlık başlangıç fiyatıyla ekim ayından itibaren satışta olacak.