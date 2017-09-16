Lenovo Tab 4 serisi altında dört yeni Android tabletin duyurusunu gerçekleştirdi. PhoneRadar‘ın belirttiğine göre; Tab 4 8, Tab 4 8 Plus, Tab 4 10 ve Tab 4 10 Plus şirketin tablet seçenekleri arasına eklediği son yenilikler oluyor. Tüm bu tabletler Android Nougat yüklü olarak çıkıyor. Tabletlerin teknik özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralanıyor:

LENOVO TAB 4 10 PLUS

10.1 inç Full HD ekran

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemci

64 GB’ye kadar depolama alanı seçenekleri

4 GB’ye kadar RAM

8MP arka, 5MP ön kamera

Tab 4 10 Plus, Lenovo’nun duyurduğu en güçlü tablet olma özelliğini taşıyor. Adreno 506 GPU, ön tarafa yerleştirilmiş, Dolby Atmos destekli çift hoparlör, 7000 mAh kapasiteli pil, USB-C portu gibi ek özelliklere sahip olan tabletin yurt dışı başlangıç fiyatı 279 dolar olarak belirlenmiş.

LENOVO TAB 4 10

10.1 inç 1280 x 800 ekran

Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemci

16 GB dahili hafıza

2 GB RAM

8MP arka, 5MP ön kamera

Tab 4 10, teknik özellikleri itibarıyla daha makul fiyatlı, bütçesini düşünenlere hitap eden bir tablet. Daha düşük çözünürlüklü ekrana sahip ve 10.1 inç ekranlı diğer kardeşi gibi parmak izi sensörü barındırmıyor. Lenovo bu modelin fiyatını henüz açıklamadı.

LENOVO TAB 4 8 PLUS

8 inç Full HD ekran

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemci

64 GB’ye kadar depolama alanı seçenekleri

4 GB’ye kadar RAM

8MP arka, 5MP ön kamera

The Tab 4 8 Plus, Tab 4 10 Plus ile aynı teknik özellikleri taşıyan, onun daha küçük boyutlara sahip olan versiyonu niteliğini taşıyor. Parmak izi sensörü güç butonuna entegre edilmiş. 4850 mAh kapasiteli pili bulunan bu tabletin arduvaz siyahı ve kutup beyazı gibi renk seçenekleri bulunuyor.

LENOVO TAB 4 8

8 inç 1280 x 800 ekran

Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemci

16 GB dahili hafıza

2 GB RAM

5MP arka, 2MP ön kamera

Bu tablet, duyurulan dört yeni tablet içinde en yavaş olanı. Teknik özellikleriyle zamanın ruhundan biraz uzak gibi görünüyor. Ancak düşük seviyedeki fiyatıyla alıcı bulacaktır.

Lenovo’nun bu yeni tabletlerinin ilerleyen zamanlarda Türkiye’ye de gelmesini bekliyoruz.