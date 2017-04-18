Lenovo, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Moto Z Force’un devamı niteliğini taşıyan bir cihaz üzerinde çalışıyor. Standart Moto Z’nin daha kalın bir versiyonu olan Moto Z Force; daha büyük bir pile, daha yüksek çözünürlüklü bir kameraya ve kırılmaz bir cama sahip. Android Authority sitesinde yer alan bir haber, Lenovo Moto Z2 Force ile ilgili önemli bilgiler veriyor. Bu bilgiler arasında ise kulaklık jakının geri dönüşü ön plana çıkıyor.

Standart Moto Z’nin kasası fazlasıyla ince olduğu için Lenovo’nun bu modelde 3.5 mm. kulaklık jakına yer vermemesi anlaşılır karşılanmıştı. Ancak Z Force’ta da aynı yaklaşımın uygulanmasına pek anlam verilmemişti. Z2 Force’un 7 mm. kalınlığındaki selefinden daha ince bir telefon olacağı söyleniyor. 5.99 mm.’ye inen kasa kalınlığına rağmen, Lenovo’nun kulaklık jakını geri getireceği belirtiliyor.

Sızan görüntülerde 3.5 mm. kulaklık jakı dışında bir unsur daha göze çarpıyor. Akıllı telefonun arka kamerasında çift lensli bir sistemin bulunduğu görüntülerde gayet rahat biçimde anlaşılıyor. Qualcomm Snapdragon 835 işlemci barındırması beklenen telefonun Moto Z ile sunulan Moto Mods aksesuarlarını da destekleyeceği söyleniyor. Bağlantı noktalarının yerlerinin muhafaza edilmesi de bu iddianın gerçek olması ihtimalini fazlasıyla artırıyor.

Lenovo Moto Z2 Force ABD’de tüm operatörler tarafından satılacak

Moto Z Force, ABD’de sadece mobil operatör Verizon’ın müşterileri için satışa sunulmuştu. Moto Z2 Force için böyle bir kısıtlama söz konusu olmayacak.