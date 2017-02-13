Lenovo, “2’si 1 arada” formatındaki Windows işletim sistemli Miix 310 tabletini yaklaşık bir yıl önce tanıtmıştı. Şirket, Miix 310 ile giriş seviyesinde bir cihaz arayanların ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemişti. Bu yolculuk, 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması beklenen Lenovo Miix 320 ile sürecek gibi görünüyor. Sızan fotoğraflar, yeni tablet ve dizüstü bilgisayar melezi hakkında fikir edinmeyi sağlıyor. Miix 320’nin kayda değer bir sıçramayı beraberinde getirmeyeceği de sızıntı sayesinde anlaşılıyor.

Lenovo, Miix markası altında çeşitli seriler barındırıyor. Klavyeden ayrılabilen ekranlar, Miix ailesinin ortak özelliği olma niteliğini taşıyor. Miix 3XX serisi cihazlar ise tasarım ve özellikleriyle ailenin geri kalanından ayrı bir yerde duruyor. Surface gibi destek noktalı bir tasarıma sahip olmayan bu seride Asus’un Transformer modellerini hatırlatacak biçimde geleneksel olarak nitelenebilecek bir menteşe bulunuyor. Miix 3XX ailesi özellikleri itibarıyla uygun fiyatlı bir cihaz arayanlara hitap ediyor.

Lenovo Miix 320, özellikleri itibarıyla serinin genelinden farklı bir yerde durmuyor. Ancak yine de, bazı alanlarda seleflerinin üzerine çıkmayı başarıyor. İşlemci yine Atom ailesinden olsa da, Intel X5-Z8350 tercihi küçük bir sıçrama niteliği taşıyor. RAM konusunda ise kullanıcılara 2 ve 4 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulması bekleniyor.

Miix 320’de 10.1 inç ekran bulunuyor. Kullanıcılara ekran çözünürlüğü için 1280 x 800 ve 1920 x 1080 piksel olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Tablette son zamanların trendine uygun biçimde USB-C girişi bulunuyor.

Lenovo Miix 320 220 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulabilir

Miix 320’nin bileşen listesi pek etkileyici görünmese de, fiyatı potansiyel müşterilere cazip gelebilir. Akıllı telefonun yurt dışında 220 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulabileceği söyleniyor. Ancak detaylar için 2017 Mobil Dünya Kongresi’ni beklemek gerekiyor.