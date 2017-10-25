Şifreler çevrim içi güvenliğin en zayıf halkaları arasında yer alıyor. Bu zayıflığın farkında olan şirketler, şifrelere olan ihtiyacı ortadan kaldırmak adına çalışmalar yürütüyor. Bu şirketlerden biri olan Lenovo Intel ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmaların ilk ürününü ortaya çıkardı.

Lenovo, PC’ler için FIDO Alliance standartlarına uygun ilk yerleşik doğrulama aracının duyurusunu yaptı. Lenovo’nun en yeni bilgisayarlarında mevcut olan söz konusu çözüm, Intel Online Connect teknolojisiyle birlikte çalışıyor. Intel Online Connect teknolojisi, yedinci ve sekizinci nesil Core işlemcilerde bulunuyor.

Kullanıcılar bu yeni çevrim içi doğrulama teknolojisini iki farklı yoldan deneyimleyebilecek. Bunların ilkinde kullanıcılar parmaklarını Lenovo dizüstü bilgisayarlarındaki şifrelenmiş parmak izi okuyucusu üzerinde sürüklüyor ve böylelikle uyumlu sitelere güvenli biçimde giriş yapılabiliyor. İkinci yolda ise çift aşamalı doğrulama otomatik olarak aktive ediliyor. Google, Dropbox ve Facebook gibi katılımcı web sitelerinden birinde giriş bilgilerinin girilmesinin ardından servis bir kimlik doğrulaması daha yaptıktan sonra platformun kapıları açılıyor.

Lenovo Intel ikilisi şifreler üzerine yapılan çalışmalarda yalnız değil

Lenovo Intel ikilisi, şifrelerden kurtulmak için çalışan yegâne teknoloji şirketleri değil. Google, Microsoft ve Samsung gibi şirketlerin desteklediği FIDO Alliance, şifrelerin tarihe karışması için çalışmalar yürütüyor. FIDO Alliance’ın çalışmaları yavaş ilerlese de, PC destekli çözümlerin sunulmaya başlaması ilerleme kaydedilmesi için önem taşıyor.