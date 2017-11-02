Lenovo Fujitsu’nun PC biriminin yüzde 51’ini satın aldı

Lenovo bilgisayar pazarının en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Şirket özellikle dizüstü bilgisayar kategorisinde akla gelen ilk üreticiler arasında yer alıyor. Lenovo Fujitsu’nun PC biriminin yüzde 51’ini satın alarak mevcut konumunu biraz daha güçlendirmeyi hedefliyor.

Fujitsu bundan iki yıl önce gelir getirmeyen iş kollarından kurtulmak için dizüstü ve masaüstü bilgisayar birimini ayrı bir şirkete dönüştürmüştü. Lenovo, 157 milyon dolar ödeyerek Fujitsu PC biriminin yüzde 51 oranında hissesinin sahibi oldu. Bu rakamın üzerine 2020’ye kadar performansa bağlı olarak 22 ila 112 milyon dolar arasında bir rakam daha eklenecek.

Lenovo adına PC pazarı hâlâ büyük önem taşıyor. Şirket 2014’te Motorola’yı Google’dan satın alsa da, akıllı telefon pazarında henüz hedeflediği büyüklüğe erişebilmiş değil. Çinli teknoloji devi, tüm çalışmalarına rağmen telefonlarından ziyade bilgisayarlarıyla tanınıyor. PC sevkiyatları geride kalan çeyrekte yüzde 17 oranında artsa da, PC pazarı akıllı telefon çağının getirdiği sıkıntılardan kurtulabilmiş değil.

Lenovo Fujitsu desteğiyle PC pazarında zirveyi geri almayı amaçlıyor

Lenovo Fujitsu desteğiyle PC pazarında zirveyi HP’den geri almayı amaçlıyor. HP, Kuzey Amerika’da gösterdiği performansla zirveye yerleşmeye başarmıştı. Lenovo’nun çabasının sonuç verip vermeyeceği ise zamanla anlaşılacak.