Lenovo Flex 11 Chromebook dayanıklı ve esnek tasarımıyla dikkat çekiyor

Lenovo Flex 11 adını taşıyan yeni Chromebook modelini duyurdu. “2’si 1 arada” formunda melez bir cihaz olan Flex 11, 360 derecelik menteşesi sayesinde katlanıp farklı açılarda kullanılabiliyor. 11.6 inçlik bir ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, düşmeye karşı dayanıklı kasasıyla da dikkat çekiyor. Lenovo’dan yapılan açıklamaya göre; Flex 11, 75 cm.’ye kadar düşüşlerde herhangi bir sıkıntı yaşatmayacak.

Flex 11, uygun fiyatına rağmen, ortalama bir Chromebook’a kıyasla çok sayıda özellik sunuyor. 2.10 GHz dört çekirdekli ARM işlemciye sahip bilgisayarda çoklu dokunma desteği bulunuyor. Flex 11’de USB-C girişi de mevcut.

Lenovo, Chrome OS işletim sistemli yeni dizüstü bilgisayarında kullanıcılara 10 saat pil ömrü vadediyor. HDMI ve USB 3.0 girişlerine ek olarak telefonda mikrofon ve kulaklık için ortak kullanılabilen bir jak ve microSD kart yuvası da bulunuyor. USB-C girişi aksesuar bağlantısı ve şarj için kullanılabiliyor.

Lenovo Flex 11 279 dolar karşılığında satışa sunulacak

Ağırlığı 1.36 kilogramın altında olan Flex 11, sıklıkla dışarıda çalışanlar için uygun bir cihaz niteliği taşıyor. Fiyat etiketinde 279 dolar yazan dizüstü bilgisayar, nisan ayı bitmeden yurt dışında satışa sunulacak.