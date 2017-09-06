Lenovo bundan birkaç yıl önce Superfish tarafından geliştirilen VisualDiscovery, isimli reklam yazılımını bazı dizüstü bilgisayarlarında ön yüklü olarak sunduğu gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Bu eleştirilerin ardından ABD’de başlatılan hukuki süreç sonunda tamamlandı. Lenovo dizüstü bilgisayarlarına yüklediği reklam yazılımı nedeniyle ABD’de 32 eyaletten oluşan koalisyona 3.5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Yayınlanan açıklamada, söz konusu ödemenin ilgili eyaletlerin endişelerini gidermek amacıyla yapılacağı belirtildi. Kullanıcılar söz konusu yazılımın güvenli bağlantılar üzerine bir saldırı gerçekleştirmesinden ve şifreli iletişimi izlemek için kullanılmasından endişe duymuştu. Lenovo, 2015’te VisualDiscovery’nin bilgisayardan kaldırılmasını sağlayacak bir araç yayınlamıştı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “FTC ile yapılan anlaşma, Lenovo’nun bilgisayarlarında ön yüklü olarak sunduğu yazılımların özelliklerini yanlış yansıtmasını ve bu yolla kullanıcılarının internet oturumlarına reklam göndermesini veya hassas müşteri bilgilerini üçüncü taraflara aktarmasını yasaklamaktadır.”

Söz konusu karar metni oldukça açık. Ancak FTC’nin şartları bununla sınırlı kalmıyor. Lenovo’nun bundan böyle bu tarz yazılımları yüklemek için müşterilerinden izin alması zorunlu hâle gelirken, şirketin 20 yıl boyunca tüm dizüstü bilgisayarlarında kapsamlı bir güvenlik uygulamasını ön yüklü olarak sunmasına hükmedildi. FTC, bu uygulamanın da üçüncü tarafların denetimine açık olacağının altını çizdi.

Lenovo dizüstü bilgisayar yazılımlarıyla ilgili iddiaları reddetmeyi sürdürüyor

Lenovo’dan yapılan açıklamada şikayetlere konu olan iddialar reddedilirken, iki yıldır devam eden sürecin tamamlanmasından mutluluk duyulduğu belirtildi. Şirket, söz konusu yazılımdan üçüncü tarafların yararlanması konusunda bilgi sahibi olmadığının altını çizdi.