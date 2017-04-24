LaCie RAID tabanlı depolama birimli yerleştirme istasyonunun yeni versiyonunu duyurdu. LaCie 2big Dock, Thunderbolt 3 portunun avantajlarından yararlanıyor. Bu cihaz 20 TB’ye varan depolama alanı sunarken, 440 MB/s gibi çok yüksek bir dosya transfer hızına da ulaşıyor.

Ayrıca aralarında USB 3.0 (önde) ve USB 3.1’in (arkada), iki adet Thunderbolt 3 portunun, Display Port’un, SD ve CF kart yuvalarının olduğu birtakım portlar bulunuyor. LaCie, 2big Dock’un 12 TB, 16 TB ve 20 TB’lık versiyonları bulunacak ve bu yaz itibarıyla piyasaya sürülecek. Fiyat bilgisi ise henüz netlik kazanmadı.