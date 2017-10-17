Şirketler KRACK Wi-Fi güvenlik açığı karşısında neler yapıyor?

Teknoloji şirketleri WPA veya WPA 2 şifrelemesi kullanan tüm modern Wi-Fi ağlarını etkileyen ve KRACK adlı, yeni keşfedilmiş Wi-Fi açığına karşı tepkilerini ortaya koymaya başladı.

Söz konusu açık, korsanların cihazlar ve kablosuz erişim noktaları arasındaki Wi-Fi trafiğini okumasına izin veriyor. Hatta bazı durumlarda web sitelerine zararlı yazılım yerleştirilecek şekilde dışarıdan müdahale edilmesi bile mümkün oluyor. Güvenlik araştırmacıları Windows, macOS, iOS, Android, Linux gibi işletim sistemleriyle çalışan cihazların bu açıklardan etkilenebileceğini söylemişti.

Microsoft, desteklenen Windows versiyonlarını kullanan müşterileri için bu problemi çoktan çözdüğünü açıkladı. Bir Microsoft sözcüsü, söz konusu soruna çözüm bulan bir güvenlik güncellemesinin yayınlandığını belirtti. Microsoft, bu güncellemeyi uygulayan veya otomatik güncellemeleri etkin tutan müşterilerin korunacağını söyledi. Ayrıca şirket, müşterilerini otomatik güncellemelerini açık tutmaları konusunda da tavsiyede bulundu. Microsoft, 10 Ekim’de yayınlanmış olan Windows güncellemelerinin müşterileri koruyacak gerekli düzenlemeleri barındırdığını kaydetti.

Android ve Linux cihazları Wi-Fi açıklarından en fazla şekilde etkilenmesi söz konusu cihazlar olarak belirtilirken, korsanların kullanıcıları zararlı yazılım içeren web sitelerine yönlendirme ihtimali bulunurken, Google da ilerleyen haftalarda etkilenen cihazlara çözüm niteliğinde bir yama yayınlayacağını açıkladı. Güvenlik araştırmacıları, Android cihazlarının yüzde 41’i, olağanüstü derecede etkili olabilecek bir Wi-Fi saldırı türüne karşı hassas olduğunu belirtmişti. Daha eski cihazların güvenlik yamasını alması, daha yeni cihazlara göre biraz daha uzun sürecektir.

Wi-Fi bağlantı yönteminin yönetiminden sorumlu olan ve bir grup şirketin oluşturduğu kuruluş Wi-Fi Alliance, ortaya çıkarılan Wi-Fi güvenlik açığı ile ilgili açıklama yaptı. Kurum sözcüsü, durumun yayınlanacak düzenli yazılım güncellemeleriyle birlikte çözülebileceğini, Wi-Fi endüstrisinin şimdiden Wi-Fi kullanıcıları için yamalar çıkarmaya başladığını dile getirdi. Kullanıcıların tüm Wi-Fi cihazlarının ister yamalanmış, ister yamalanmamış olsun, birlikte düzgün şekilde çalışabileceğini sözlerine ekledi.

Apple da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Söz konusu açığa karşı, mevcut işletim sistemlerinin yakında çıkacak yeni versiyonlarının beta sürümünde yamalandığını dile getirdi. Bu, çözüm niteliğindeki yamaların birkaç hafta içinde iOS ve macOS cihazlarına geleceğini gösteriyor. Bu arada AppleInsider sitesi, aralarında Time Machine, AirPort Extreme ve AirPort Express’in de bulunduğu AirPort donanımlarının henüz yama almadığını belirtti.