Kodak markası fotoğraf dünyasının efsaneleri arasında yer alıyor. Uzun yılların ardından ilk defa Kodak markasını taşıyan ve çektiği fotoğrafları anında basabilen bir fotoğraf makinesi ortaya çıktı. Kodak Printomatic adını taşıyan cihaz, 10 megapiksel çözünürlüklü sensörüyle çektiği fotoğrafları 2 x 3 inç boyutlarındaki çıkartma kağıtlarına veya Zink kağıtlarına anında basabiliyor.

Printomatic, akıllara 2015’te piyasaya çıkan Polaroid Snap’i getiriyor. Snap de çektiği fotoğrafları 2 x 3 inç boyutlarındaki Zİnk kağıtlarına basabiliyor. İki kameranın görsel olarak birbirlerine benzemesi de gözden kaçmıyor. Bu benzerlik doğal olarak akıllara bazı soruları getiriyor.

Kodak markasını taşıyan kameralar artık Kodak tarafından üretilmiyor. Printomatic’in altında aslında C+A Global isimli bir şirketin imzası bulunuyor. Kodak’ın ismini ve markasını lisanslayan şirket, Polaroid’in lisansına da sahip. Dolayısıyla 2015 çıkışlı Polaroid Snap’in altında da C+A Global imzası bulunuyor.

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Her iki kamera da merkezi Silikon Vadisi’nde olan Ammunition Group isimli şirket tarafından tasarlandı. Ammunition Group tarafından The Verge sitesine yapılan açıklamada temel itibarıyla Printomatic’in Polaroid Snap ile aynı olduğu belirtildi.

Kodak Printomatic’i başka ürünler de takip edecek

C+A Global, fotoğraf dünyasının efsane markalarını kullanmaya devam edecek. Şirketten yapılan açıklamada, 2017’nin kalan kısmında ve 2018’de Kodak markasını taşıyan başka ürünlerinde piyasaya çıkacağı ifade edildi.