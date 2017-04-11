Kobo e-kitap okuyucularını üreten Kobo Rakuten, Shelfie uygulamasını satın aldığını açıkladı. Söz konusu uygulama, kullanıcılara kişisel kütüphanelerini katalog haline getirme ve sahip oldukları kitapların elektronik versiyonlarını indirimli olarak satın alma imkanını sunuyor.

Kobo’dan yapılan açıklamada, anlaşmanın teknolojik varlıkları, fikri mülkiyeti ve ekosistemin üzerinde çalıştığı altyapıyı da kapsadığını dile getirdi. Bu anlaşma çerçevesinde Shlefie ekibi de Kobo bünyesinde görev yapmaya başlayacak. Kobo, platformu iOS ve Android uygulamalarına entegre edeceğinin de altını çizdi. Bu sayede kullanıcılar hem kütüphanelerinin kaydını dijital olarak tutacak hem de kitaplarının dijital versiyonuna uygun fiyatla erişebilecek. Kobo’nun Shelfie’nin büyük indirimli, hatta ücretsiz e-kitap sunma politikasını sürdürüp sürdürmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Shelfie, kullanıcılara raflarındaki kitapların kapaklarını tarayarak o kitapların dijital veya sesli versiyonlarına indirimli olarak ulaştırma fırsatını veriyordu. Kullanıcıların kitaplarını analiz eden uygulama, bu doğrultuda tavsiyelerde de bulunabiliyordu. Shelfie, geçtiğimiz ocak ayında kapılarını kapatmıştı. Uygulamanın kurucusu Peter Hudson, “Apple, Google veya Amazon gibi kendi platformunuza sahip değilseniz e-kitap satmak ekonomik olarak pek kârlı olmuyor.”sözleriyle kararın gerekçesini açıklamıştı.

Kobo e-kitap pazarında tutunmak için sıkı çalışıyor

Kobo e-kitap okuyucusu pazarında Amazon ve Barnes and Noble gibi önemli rakiplerle mücadele ediyor. Şirket, rakiplerinin gücüne rağmen, Kobo Aura One gibi yeni ürünlerle pazarda tutunma mücadelesini sürdürüyor. Rakuten Kobo CEO’su Michael Tamblyn, Shelfie’yi satın alarak ekosistemlerini tavsiye, keşif ve özel paketler sunma kapasitesi açısından güçlendirdiklerini dile getirdi.