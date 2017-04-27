Samsung ve LG dört bir kenarı kavisli ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor

Galaxy S8 ve onun etkileyici kenardan kenara uzanan Sonsuz Ekranı son birkaç haftadır teknoloji dünyasını kendisine hayran bırakıyor. Peki, şirket bu kavisli ekran eğiliminin sonrasını nasıl devam ettirecek? Tabii ki, ekranın üst ve alt kenarlarına da çerçeveyi azaltan kavisler ekleyerek.

Güney Koreli ETNews tarafından verilen bir habere göre, Samsung sözünü ettiğimiz türde bir ekran için çalışmalara çoktan başladı. Şirketin dört kenarı da kavisli ekran üzerinde geliştirme çalışmalarına başladığı söyleniyor. Bu da teoride telefonun ön yüzünün yüzde 98’den fazlasının ekran olarak kullanılmasına izin verecek.

Ne var ki, neredeyse tüm yüzü kaplayan Sonsuz Ekranı bir Samsung cihazında görmek için biraz beklememiz gerekecek. Habere göre, ekran pazara sürülmeden önce, ekranın üretimi kapsamındaki laminasyon sürecinde çözülmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Bunların arasında dört kenarı kavisli bir ekranda ekranın köşelerinin dokunmatik ekran girişlerini algılamıyor olması da bulunuyor.

Son olarak, tamamen kavisli ekran üstüne çalışan tek şirket Samsung değil. LG’nin de bu teknolojinin kendisine ait olan versiyonunu geliştirdiği söyleniyor.