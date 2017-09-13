Kaspersky Lab, dünyanın en büyük siber güvenlik şirketleri arasında yer alıyor. Ancak uluslararası ilişkilerdeki gerilimler, şirketin faaliyetlerini olumsuz yönde etkiliyor. Rusya merkezli Kaspersky, özellikle ABD’deki operasyonunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Kaspersky Best Buy ilişkilerinin “donması”, şirketin ABD’de karşılaştığı en son sıkıntı oldu.

Kaspersky’nin Rus hükümetiyle bağlantılı olduğu iddiası, son zamanlarda hem Amerikan hükümeti hem de Amerikan medyası tarafından dile getirilmişti. Minneapolis Star Tribune gazetesinde yer alan habere göre, bu endişeler Best Buy’ın Kaspersky ürünlerinin satışını bırakmasının temel nedenini oluşturuyor. Kaspersky Lab’dan PC Mag’a gönderilen açıklamada, taraflar arasındaki ilişkilerin şimdilik donduğu doğrulandı.

Kaspersky’nin Rusya’nın istihbarat kurumlarından FSB ile yakın bir ilişkisi olduğuna dair haberler ilk olarak temmuz ayında gündeme gelmişti. Şirket bu iddiaları kesin bir dille reddetmiş ve zaman zaman devletlerle yakın çalışma içinde olmasının tek nedeninin siber suçlarla mücadele olduğunu belirtmişti.

Trump yönetimi, bu haberlerin çıkmasından kısa bir süre sonra Kaspersky’yi devlet kurumların teknolojik ürün alabilecekleri şirketlerin bulunduğu iki listeden çıkarmıştı. Bu hamlenin Kremlin’in Amerikan ağlarına giriş imkânı kazanmasına yönelik endişelerle gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

Kaspersky Best Buy ile ilişkisinin canlanabileceğine inanıyor

Best Buy cephesinden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil. Kaspersky ise Best Buy ile uzun yıllar boyunca sağlıklı bir işbirliği yürüttüğüne dikkat çekerken, ilişkin gelecekte yeniden canlanabileceğini belirtti.