Netflix orijinal içerik katalogunda birbirinden farklı kategorilere dokunsa da, yetenek şovlarına dokunmamayı seçmişti. Ancak Variety’de yer alan bir haber, şirketin bu yaklaşımının değiştiğini gösteriyor. Ünlü şarkıcı John Legend Netflix için “Rhythm & Flow” isimli bir müzik yarışması hazırlıyor.

Legend’ın yapım şirketi Get Lifted Film Co. ve Netflix’in birlikte hazırladığı programın hazırlık çalışmalarının hâlâ ilk safhalarda olduğu belirtildi. Yarışmayı kimin veya kimlerin sunacağı hâlâ bilinmezken, odak noktasının R&B ve Soul müzik türleri olacağı ifade edildi. Daha önce NBC’de yönetim kademesinde görev yapan Jeff Gaspin’in de “Primary Wave Entertainment” isimli şirketiyle sürecin içinde olduğu söyleniyor.

Netflix’in geleneksel rakipleri olan televizyon kanalları için yetenek ve müzik yarışmaları önemli formatlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla Netflix’in de bu yönde bir adım atmayı seçmesi kulağa pek şaşırtıcı gelmiyor.

John Legend Netflix için uygun isim mi?

Sızan bilgilere bakıldığında, Rhythm & Flow’un televizyonlarda yayınlanan müzik yarışmaları kadar ilgi çekmesi muhtemel görünmüyor. Ancak yarışmanın kendisine özel ve sadık bir kitle oluşturma potansiyelinin yüksek olduğu söylenebilir. Netflix için de bu tarz işlerin ne kadar önemli olduğunu göz önüne alınınca John Legend, Netflix için doğru bir tercih gibi görünüyor.